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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Трамп подписал указ о регулировании социальных сетей "Они подвергают проверке контент очень избирательно, позволяя политическим активистам или группам вести беспрепятственно агитацию, и это неприемлемо", - заявил...

"Они подвергают проверке контент очень избирательно, позволяя политическим активистам или группам вести беспрепятственно агитацию, и это неприемлемо", - заявил президент США. Такое решение Дональд Трамп принял в разгар полемики по поводу способов голосования на грядущих выборах.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите