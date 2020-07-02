|
Трамп подписал указ о регулировании социальных сетей
02.07.2020 14:31 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT"Они подвергают проверке контент очень избирательно, позволяя политическим активистам или группам вести беспрепятственно агитацию, и это неприемлемо", - заявил президент США. Такое решение Дональд Трамп принял в разгар полемики по поводу способов голосования на грядущих выборах.
Подписывайтесь на Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Они подвергают проверке контент очень избирательно, позволяя политическим активистам или группам вести беспрепятственно агитацию, и это неприемлемо", - заявил...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)