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Трамп подписал указ о регулировании социальных сетей

02.07.2020 14:31 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

"Они подвергают проверке контент очень избирательно, позволяя политическим активистам или группам вести беспрепятственно агитацию, и это неприемлемо", - заявил президент США. Такое решение Дональд Трамп принял в разгар полемики по поводу способов голосования на грядущих выборах.

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"Они подвергают проверке контент очень избирательно, позволяя политическим активистам или группам вести беспрепятственно агитацию, и это неприемлемо", - заявил...
 
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