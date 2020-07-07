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Протесты в штате Аризона закончились стрельбой

В США участились случаи белого расизма

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Протесты в США против расовой дискриминации усиливаются Участились случаи погромов, поджогов и нападения на прохожих. Так, в штате Джорджия пришлось повторно ввести режим чрезвычайного положения, мобилизованы и бойцы...

Участились случаи погромов, поджогов и нападения на прохожих. Так, в штате Джорджия пришлось повторно ввести режим чрезвычайного положения, мобилизованы и бойцы Национальной гвардии. В Портленде полиция не справляется с хаосом, где каждую ночь радикалы группировки "Антифа" устраивают беспорядки: На помощь местным силовикам прибыли десятки сотрудников федеральных агентств, которые приступили к задержанию активистов движения.Протесты в штате Аризона, где на улицы вышли сотни человек, закончились стрельбой: полиция застрелила 19-летнего юношу. В Индиане машина протаранила протестующих, известно о двоих пострадавших.Участились и случаи так называемого белого расизма, межрасовое напряжение дошло и до нью-йорского района иммигрантов Брайтон-Бич: там афроамериканка по не понятным причинам напала на жительницу русскоязычной общины.