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США и Европа приходят в себя после разгула разрушительных стихий
07.07.2020 20:04 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
США во власти непогодыВ Нью-Джерси затоплены улицы. Проливные дожди и порывистый ветер наблюдались и в Центральной Флориде. А в Северной Каролине местные жители стали свидетелями сразу нескольких морских вихрей - при этом никто из очевидцев не пострадал.
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Словения восстанавливается после разрушительного шторма. Муниципальным властям предстоит ликвидировать множество разрушений: идет восстановление автодорог и фасадов зданий, в некоторых домах снесло крыши.
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США во власти непогоды В Нью-Джерси затоплены улицы. Проливные дожди и порывистый ветер наблюдались и в Центральной Флориде. А в Северной Каролине местные жители...
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