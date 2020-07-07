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США во власти непогоды

Словения восстанавливается после шторма

Улицы Софии утопают в воде

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так США и Европа приходят в себя после разгула разрушительных стихий США во власти непогоды В Нью-Джерси затоплены улицы. Проливные дожди и порывистый ветер наблюдались и в Центральной Флориде. А в Северной Каролине местные жители...

В Нью-Джерси затоплены улицы. Проливные дожди и порывистый ветер наблюдались и в Центральной Флориде. А в Северной Каролине местные жители стали свидетелями сразу нескольких морских вихрей - при этом никто из очевидцев не пострадал.Словения восстанавливается после разрушительного шторма. Муниципальным властям предстоит ликвидировать множество разрушений: идет восстановление автодорог и фасадов зданий, в некоторых домах снесло крыши.А в столице Болгарии выпало более 60 литров осадков на метр квадратный. Затоплены подземные переходы и станции метро, повреждены автомобили. Некоторые районы остались без электричества.