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«Хан Соло: Звездные войны. Истории»: с 24 мая в кинотеатре «Победа»

22.05.2018 — Афиша | Варяг-пресс  
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«Хан Соло: Звездные войны. Истории»: с 24 мая в кинотеатре «Победа»

На новой кинонеделе, с 24 по 30 мая, в кинотеатре «Победа» порадуют фанатов «Звездных войн» — 24 мая состоится премьерный показ очередного спин-оффа легендарной фантастической саги «Хан Соло: Звездные войны. Истории» (16+). Также в прокате продолжает идти супергеройский боевик «Дэдпул 2» (18+), который уже потеснил по кассовым сборам новых «Мстителей», стартовавшим на две недели ранее. Маленьким зрителям будет интересна российская анимация «Садко» (6+).

24.05. – четверг, 25. 05. – пятница

15:10  ХАН СОЛО: Звёздные Войны. Истории (16+) 2D/боевик, фантастика/ США

Цена билета – 4,20, ВИП – 4,70, диван 2х5,80, модуль – 5,80.

18:00 ДЭДПУЛ  2 (18+) 2D/фантастика, боевик, комедия/ США

Цена билета – 3,70, ВИП – 4,20, диван 2х5,30, модуль – 5,30

20:50 ХАН СОЛО: Звёздные Войны. Истории (16+) 2D/боевик, фантастика/ США

Цена билета – 4,20, ВИП – 4,70, диван 2х5,80, модуль – 5,80.

 

26. 05. – суббота, 27. 05. – воскресенье

13:20 САДКО(6+)2D/мультфильм/ Россия

Цена билета  /детский/ – 2,10, ВИП – 2,65.

Цена билета – 3,70, ВИП – 4,20, диван 2х5,30, модуль – 5,30.

15:10 ХАН СОЛО: Звёздные Войны. Истории(16+) 2D/боевик, фантастика/ США

Цена билета – 4,20, ВИП – 4,70, диван 2х5,80, модуль – 5,80.

18:00 ДЭДПУЛ  2 (18+) 2D/ фантастика, боевик, комедия/ США

Цена билета – 3,70, ВИП – 4,20, диван 2х5,30, модуль – 5,30.

20:50 ХАН СОЛО: Звёздные Войны. Истории(16+) 2D/боевик, фантастика/ США

Цена билета – 4,20, ВИП – 4,70, диван 2х5,80, модуль – 5,80.

 

28.05. – понедельник, 29.05. – вторник, 30.05. – среда

15:10  ХАН СОЛО: Звёздные Войны. Истории(16+) 2D/боевик, фантастика/ США

Цена билета – 3,65, ВИП – 4,20, диван 2х5,25, модуль – 5,25.

18:00 ДЭДПУЛ  2 (18+) 2D/ фантастика, боевик, комедия/ США

Цена билета – 3,15, ВИП – 3,70, диван 2х4,75, модуль – 4,75.

20:50  ХАН СОЛО: Звёздные Войны. Истории (16+) 2D/боевик, фантастика/ США

Цена билета – 3,65, ВИП – 4,20, диван 2х5,25, модуль– 5,25.

Внимание! В программе возможны изменения. Тел. для справок: 65-96-55 (с  12:00  до  21:30), 191.

 
 
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На новой кинонеделе, с 24 по 30 мая, в кинотеатре «Победа» порадуют фанатов «Звездных войн» — 24 мая состоится премьерный показ очередного спин-оффа легендарной...
 
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