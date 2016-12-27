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"Полковнику никто не пишет" в заводском цеху. Финберг выступил на МТЗ
27.12.2016 22:00 — Новости Культуры | Tut.by
Праздничный концерт состоялся в цеху сборки тракторов минского завода. Тракторостроителей поздравлял Национальный оркестр под управлением Михаила Финберга. Музыканты исполнили знаменитые композиции группы «БИ-2». Подробности в видео.
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Праздничный концерт состоялся в цеху сборки тракторов минского завода. Тракторостроителей поздравлял Национальный оркестр под управлением Михаила Финберга....
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