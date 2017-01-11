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В Минске стартовал III Международный рождественский фестиваль батлеечных и кукольных театров "Нябёсы"

12.01.2017 15:05 — Новости Культуры | БелаПАН  
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Минск, 12 января. В Минске 12 января стартовал III Международный рождественский фестиваль батлеечных и кукольных театров "Нябёсы".

В течение четырех дней на территории Свято-Елисаветинского монастыря будут выступать лучшие кукольные и батлеечные театры из шести стран: Беларуси, Литвы, Польши, России, Сербии и Украины. Состоится 21 представление, сообщили организаторы.

Спектакли будет оценивать профессиональное жюри — актеры, театральные критики, научные деятели и искусствоведы. Победителей определят в номинациях: "За лучшее художественное исполнение", "За лучшее оформление батлеечной скрыни", "За лучшее раскрытие духовно-нравственного содержания спектакля", "За лучшее оригинальное решение".

Фестиваль "Нябёсы" проходит в столице уже третий год подряд. В его рамках организуются и благотворительные показы. Так, задолго до начала фестиваля стартовала благотворительная акция "Свет души — добродетель": театральные коллективы выступают в медицинских учреждениях, интернатах и образовательных центрах. "Их спектакли не только отвлекают детей от невзгод и трудностей, но и учат быть добрее, сердечнее, ценить дружбу и семью", — отметили в оргкомитете.

Учредителями фестиваля являются Минская епархия, Свято-Елисаветинский монастырь, cестричество в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы при содействии Министерства культуры и Мингорисполкома.
Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 12 января. В Минске 12 января стартовал III Международный рождественский фестиваль батлеечных и кукольных театров "Нябёсы". В течение четырех дней на...

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