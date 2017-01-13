В канун старого Нового года в Оперном театре прошел традиционный, уже восьмой по счету большой праздничный бал.





Двери Национального театра оперы и балета распахнулись ровно в 20.00. В фойе гостей встретили Звездочет, а также герои сказок Александра Пушкина. Кот ученый предлагал принять участие в литературных состязаниях, Золотая рыбка приглашала поймать свою удачу, а Золотой петушок поздравлял с наступившим Новым годом.

В 21 час состоялось торжественное открытие бала. Гости могли попробовать свои силы на киностудии, где настоящие режиссеры и операторы превращали зрителей в актеров. В литературном салоне можно было насладиться стихами Александра Пушкина, в астрологическом — узнать свою судьбу. А также потанцевать под музыку Горана Бреговича, получить милые шаржи-портреты, научиться понимать язык цветов, сделать открытку-поздравление своими руками или написать послание на своем теле и стать зрителями неонового шоу.

В 23 часа начался традиционный концерт-сюрприз в большом зале театра. Ровно в полночь всех гостей ждало шампанское и продолжение бала. В Камерном зале опероманы могли посостязаться в умении слагать стихи, насладиться романсами в исполнении солистов театра, а также стать свидетелем суда «Тенора против басов» и спеть любимые новогодние хиты вместе с участниками программы «Голубой Огонек».















































































