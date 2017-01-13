﻿ Танцы до утра, шампанское и Кот ученый. В Оперном театре прошел рождественский бал. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Танцы до утра, шампанское и Кот ученый. В Оперном театре прошел рождественский бал

14.01.2017 13:53 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В канун старого Нового года в Оперном театре прошел традиционный, уже восьмой по счету большой праздничный бал.


Двери Национального театра оперы и балета распахнулись ровно в 20.00. В фойе гостей встретили Звездочет, а также герои сказок Александра Пушкина. Кот ученый предлагал принять участие в литературных состязаниях, Золотая рыбка приглашала поймать свою удачу, а Золотой петушок поздравлял с наступившим Новым годом.

В 21 час состоялось торжественное открытие бала. Гости могли попробовать свои силы на киностудии, где настоящие режиссеры и операторы превращали зрителей в актеров. В литературном салоне можно было насладиться стихами Александра Пушкина, в астрологическом — узнать свою судьбу. А также потанцевать под музыку Горана Бреговича, получить милые шаржи-портреты, научиться понимать язык цветов, сделать открытку-поздравление своими руками или написать послание на своем теле и стать зрителями неонового шоу.

В 23 часа начался традиционный концерт-сюрприз в большом зале театра. Ровно в полночь всех гостей ждало шампанское и продолжение бала. В Камерном зале опероманы могли посостязаться в умении слагать стихи, насладиться романсами в исполнении солистов театра, а также стать свидетелем суда «Тенора против басов» и спеть любимые новогодние хиты вместе с участниками программы «Голубой Огонек».






















 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В канун старого Нового года в Оперном театре прошел традиционный, уже восьмой по счету большой праздничный бал. Незабываемая атмосфера, приятная музыка и яркие...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Могилев в Instagram: самые крутые снимки недели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика