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"Аферист века" Бернард Мэдофф в тюрьме монополизировал подпольную торговлю какао

14.01.2017 20:02 — Новости Культуры | Tut.by  
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Организатор одной из крупнейших в истории финансовых пирамид Бернард Мэдофф, отбывающий наказание в штате Северная Каролина, монополизировал в тюрьме подпольную торговлю какао. Об этом сообщил телеканал Fox News.


Бернард Мэдофф. Фото: Reuters

Он ссылается на информацию, полученную у журналиста Стивена Фишмена, который посещал «Афериста века» в заключении.

«В определенный момент он поставил под контроль рынок какао. Он скупил в тюремном магазине все упаковки с порошком какао Swiss Miss и продал их с прибылью прямо во дворе для прогулок заключенных. Он монополизировал торговлю какао», — пояснил Фишмен. «Мэдофф устроил все так, что каждый желающий попить горячий шоколадный напиток должен обращаться только к Берни», — добавил журналист.

Аферист был арестован в декабре 2008 года. Спустя три месяца он признал, что на протяжении почти двух десятилетий обманывал инвесторов и регуляторов. В результате деятельности фонда Bernard L. Madoff Investment Securities, на деле оказавшегося финансовой пирамидой, пострадали около 3 млн человек по всему миру, которые потеряли в общей сложности $ 64,8 млрд.

Финансовая пирамида Мэдоффа работала по «схеме Понци», названной так по имени жившего в начале ХХ века в США выходца из Италии Чарльза Понци, который в 1919 году сумел убедить тысячи американцев в возможности обеспечить 50-процентный доход на капиталовложения в течение 45 дней, используя лазейку в ценообразовании на международные почтовые купоны. Хитрость заключалась в том, что никакой лазейки не было, а дивиденды вкладчикам первой волны выплачивались из средств, собранных с новых клиентов.

Мэдофф был приговорен к 150 годам лишения свободы за махинации с ценными бумагами, отмывание денег, мошенничество и дачу ложных показаний.

 
 
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По данным телеканала Fox News, Мэдофф скупил в тюремном магазине все упаковки с порошком какао Swiss Miss и продал их с прибылью прямо во дворе для прогулок заключенных.

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