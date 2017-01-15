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Российский художник Павленский эмигрировал во Францию и попросил там политубежище

16.01.2017 15:44 — Новости Культуры | Tut.by  
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Российский художник Петр Павленский, известный своими громкими художественно-политическими акциями попросил политическое убежище во Франции. Как заявил Павленский украинскому телеканалу «Громадське», он опасается провокаций со стороны спецслужб России.


Акция Павленского у ФСБ в Москве. 9 ноября 2015 года. Фото: varlaamov.ru

По словам Павленского, убежище во Франции также попросила его гражданская жена Оксана Шалыгина и их дети. Как утверждает Павленский, по отношению к нему и Шалыгиной проводится проверка по статье 132 Уголовного кодекса Российской Федерации («Насильственные действия сексуального характера»). Художник полностью отрицает это обвинение и называет его доносом, который по его словам, написала актриса Театр. doc Анастасия Слонина.

После допроса в Следственном комитете Павленский, Шалыгина и их дети уехали через Беларусь в Украину. Оттуда они улетели во Францию.

32-летний российский художник-акционист прославился своими яркими политически-художественными акциями. В июле 2012-го Павленский зашил себе рот и вышел с одиночным пикетом к Казанскому собору в поддержку группы Pussy Riot. В ноябре 2013 года художник, раздевшись, прибил свою мошонку к брусчатке на Красной площади. В октябре 2014 года он, сидя на крыше здания института психиатрии имени Сербского, на глазах у очевидцев ножом отрезал себе мочку уха. В институте тогда находилась украинская летчица Надежда Савченко, доставленная туда для проведения психиатрической экспертизы. В ноябре 2015 года Павленский облил бензином деревянную входную дверь здания ФСБ на Малой Лубянке в Москве и поджег ее.

 
 
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Российский художник Петр Павленский, известный своими громкими художественно-политическими акциями попросил политическое убежище во Франции. Как заявил...

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