|
Российский художник Павленский эмигрировал во Францию и попросил там политубежище
16.01.2017 15:44 — Новости Культуры | Tut.by
Российский художник Петр Павленский, известный своими громкими художественно-политическими акциями попросил политическое убежище во Франции. Как
По словам Павленского, убежище во Франции также попросила его гражданская жена Оксана Шалыгина и их дети. Как утверждает Павленский, по отношению к нему и Шалыгиной проводится проверка по статье 132 Уголовного кодекса Российской Федерации («Насильственные действия сексуального характера»). Художник полностью отрицает это обвинение и называет его доносом, который по его словам, написала актриса Театр. doc Анастасия Слонина.
После допроса в Следственном комитете Павленский, Шалыгина и их дети уехали через Беларусь в Украину. Оттуда они улетели во Францию.
32-летний российский художник-акционист прославился своими яркими политически-художественными акциями. В июле 2012-го Павленский зашил себе рот и вышел с одиночным пикетом к Казанскому собору в поддержку группы Pussy Riot. В ноябре 2013 года художник, раздевшись, прибил свою мошонку к брусчатке на Красной площади. В октябре 2014 года он, сидя на крыше здания института психиатрии имени Сербского, на глазах у очевидцев ножом
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский художник Петр Павленский, известный своими громкими художественно-политическими акциями попросил политическое убежище во Франции. Как заявил...
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии