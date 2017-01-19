МИНСК, 20 янв — Sputnik. Кирилл Нонг, белорусский режиссер получил гран-при конкурса мобильного кино velcom Smartfilm. Нонг снял простую понятную, но тем и отличающуюся от большинства заявок молодых режиссеров картину о доминировании роботов над людьми.

Член жюри Максим Жбанков уверен, что тем самым Нонг заставил состоявшихся белорусских режиссеров — от Кудиненко до Курейчика — принять необходимость новой парадигмы. Теперь белорусское кино — это не только "Хронотоп" и "Партизанфильм", это еще и "Работник года" Нонга.

"Работник года" — фантастическая история о мире, в котором роботы постепенно вытесняют людей. Главные роли в фильме исполнили актер из Санкт-Петербурга Константин Фисенко и заслуженный артист Беларуси Александр Кашперов. А основной саундтрек создавался специально для фильма белорусским музыкальным проектом Mustelide.

"Это последовательная и внятная авторская стилистика. Это убедительное режиссерское решение, это грамотная операторская работа. По основным параметрам, которые отличают качественное кино от посредственного, эта лента выделяется. У нас не фестиваль экспериментального кино, не фестиваль киноавангарда, у нас нет задачи радикального пересмотра всей истории кино. На наш взгляд это этапная работа, к ней могут быть вопросы, но мы рассматриваем конкурсную линейку, в ее рамках эта работа была наиболее убедительной", — пояснил Жбанков свою позицию.



© Sputnik / Виктор Толочко Лайфхаки для молодых режиссеров: раскрути коньки сестры

В состав авторитетного жюри 6-го фестиваля velcom Smartfilm вошли киновед, директор программы игрового кино фестиваля "Лістапад" Игорь Сукманов, киноаналитик и культуролог Максим Жбанков, киновед и кинокритик Антон Сидоренко, режиссер Митрий Семенов-Алейников, а также студентка БГАИ Александра Сергеевич. Она обошла более 1000 претендентов в специальном конкурсе за право войти в жюри фестиваля, который состоял из 3 этапов: кинотеста, рецензии и собеседования.

"Международный формат дал отличную возможность увидеть белорусский киноменталитет. Мы очень отличаемся от всех. Мы — другие. И я теперь готов дать ответ на вопрос, который мучает многих: есть ли белорусское кино? Отвечаю: есть! Я его видел. Я видел людей, которые думают в кино по-белорусски", — считает Антон Сидоренко.