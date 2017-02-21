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Противостояние активистов и строителей через МКАД от Куропат

22.02.2017 13:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Третий день продолжаются стычки возле стройки в микрорайоне Зеленый Луг, через Минскую кольцевую автодорогу от места массовых расстрелов Куропаты. Вечером 21 февраля была назначена мобилизация неравнодушных людей, которая собрала в статусе протестующих несколько десятков человек. Они препирались со строителями до конца рабочего дня последних и после остались на ночь. Съемочная группа TUT.BY вела прямую трансляцию с места событий, а также запечатлела самые яркие моменты вечера противостояния.

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