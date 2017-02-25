Худшим фильмом 2016 года признана документальная лента «Америка Хиллари: тайная история Демократической партии». Как пишет Reuters, награду картине присудили в ходе состоявшейся в субботу, 25 февраля, ежегодной церемонии оглашения лауреатов «Золотой малины» — своеобразного анти-«Оскара», обладателей которого называют за день до вручения главной кинонаграды мира.



Хиллари Клинтон. Фото: Reuters

Режиссер «Америки Хиллари» Динеш Ди Сауза (Dinesh D’Souza), который произносил закадровый текст, был признан худшим актером, а в номинации «худшая актриса» была отмечена Ребекка Тернер (Rebekah Turner), которая и сыграла бывшую участницу президентской гонки в США. Ди Саузу и Брюса Скули (Bruce Schooley) устроители церемонии наградили еще и титулом «худший режиссер».

По количеству побед на «Золотой малине» в этом году с «Америкой Хиллари» сравнялась лента «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости», отмечает USA Today. Антинаграда, в частности, досталась сыгравшим в ленте Бену Аффлеку и Генри Кэвиллу как худшему сценическому дуэту. Фильм также отметили в номинациях «худший сиквел», «худший сценарий» и «худшая роль второго плана».

Приз, который достается лауреату или номинанту «Золотой малины» прошлых лет, в этом году уйдет Мелу Гибсону за режиссерскую работу над военной лентой «По соображениям совести». Этот фильм представлен в шести номинациях на «Оскар» в том числе за режиссуру.

Создателям худших фильмов вручают покрытую золотой аэрозольной краской статуэтку в виде ягоды. Победителей путем онлайн-голосования определяют около тысячи членов «Золотой малины» из 24 стран мира, которые вступают в организацию при оплате членского взноса в размере 40 долларов год.