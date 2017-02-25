Павел Вур, специально для Sputnik.

Уникальность этих почтовых карточек не только в том, что они отпечатаны более века назад, но и в том, что частный коллекционер из Минска Владимир Богданов их раньше не выставлял. Любопытно, что некоторые открытки разрисованы не в типографии, а солдатами Кайзеровской Германии, которые отсылали на них послания домой. И все они изображают Беларусь именно такой, какой ее увидели немцы.

Свидетели эпохи

Все открытки на выставке — оригиналы. Они не заламинированы, не восстановлены, с ними абсолютно ничего не делали, их только бережно хранили. Уникальные же карточки, разрисованные солдатами, существуют в единственном экземпляре, и глядя на них, можно увидеть не только жизнь того времени, но и отношение к ней тех, кто их создал.



© Sputnik/ Павел Вур Посетители выставки открыток

"На этих открытках быт нашей страны начала прошлого века: деревенские дома, обстановка, одежда людей. Ведь сейчас мало сохранилось исторических свидетельств, представленных не текстом, а именно в графической форме: фотографий, картин, открыток. Ольшаны, Боруны, Войтюнишки, замок в Новогрудке, Огинский канал, Сморгонь, — география открыток огромна. На некоторых — архитектурные памятники, которые уже разрушены. По-моему, этого костела в Новоельне уже нет, зато он сохранился на рисунке. Пинского костела иезуитов тоже сейчас нет. В общем, как видите, это исторические зарисовки Беларуси", — рассказал Sputnik главный хранитель фондов музея имени Шмырева Денис Яковлев.



© Фото: предоставлено Анатолием Богдановым Не сохранившийся до наших дней костел иезуитов, Пинск, 1915 год

"Первая мировая война для Беларуси представляет огромный исторический интерес, но она несправедливо забыта. Если во время Второй мировой на территории нашей страны было проведено несколько крупных военных операций, то в войну с Кайзеровской Германией по Беларуси проходила линия фронта, которая не менялась два с половиной года. За это время немцы очень сильно "вросли" в местный быт. Отношения с жителями у них были цивилизованными, — есть документы о том, что между белорусскими девушками и немецкими солдатами даже заключались браки. Немцы, естественно, очень интересовались нашим бытом, и поэтому от них остались фотографии, рисунки, открытки, многие из которых рассказывают о той Беларуси, которую мы, к сожалению, уже никогда не узнаем", — сказал минский коллекционер.



© Фото: предоставлено Анатолием Богдановым Железнодорожный вокзал в Барановичах, 1917 год

"Эти открытки замечательны еще и тем, что в них нет абсолютно никакой идеологии. Просто показана Беларусь, ее природа, дома, архитектурные памятники столетней давности зимние лагеря, которые располагались в лесах. Так что выставка интересна и архитекторам, и художникам, и краеведам, в общем, всем тем, кто занимается историей Беларуси. Здесь можно почерпнуть очень много информации", — рассказала на открытии директор музея имени М. Ф. Шмырева, Ирина Шишкова.

Случай

То, что выставка "Первая мировая. Взгляд через столетие" состоялась, — дело случая. Когда Богданов привез коллекцию литографий в музей Шагала, то показал музейщикам и открытки. Но те их не взяли, поскольку почтовые карточки тематически не подходили "шагаловцам".

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Бресте" title="Церковь Святого Николая в Бресте" class=""> © Фото: предоставлено Анатолием Богдановым Церковь Святого Николая в Бресте

"Тогда с Богдановым связались мы. Нашему музею интересна тема Первой мировой войны, поскольку Шмырев принимал в ней участие. И мы решили показать этот огромный культурный пласт в Беларуси через рисунки на открытках", — рассказывает Ирина Александровна.

Но в музее решили не ограничиваться немецкими открытками: в экспозицию включили фотографии русских солдат, воевавших в Первую мировую, а также картину члена Союза художников и участника партизанского движения во время Первой мировой войны Ивана Михайловича Столярова.



© Фото: предоставлено Анатолием Богдановым Немецкие солдаты в крестьянском доме, Гродненская область, 1915 год

"Выстроив таким образом экспозицию, мы пытались показать, что во время войны люди рисовали не только боевые действия, но и природу, и что человеку ничто не чуждо. Согласитесь, не каждый сможет увидеть красоту пейзажа, когда рядом гибнут друзья, враги, и ты сам можешь в любой момент распрощаться с жизнью!" — говорит Ирина Александровна.

Коллекционер

Музей составлял экспозицию в соответствии с классификацией самого Владимира Богданова, который давно занимается темой Первой мировой войны и считается в ней крупным специалистом.



© Фото: предоставлено Анатолием Богдановым Крестьянин у комендатуры в Новоельне, 1916 год

"Я журналист по образованию и очень долго работал в СМИ. Там научился азарту при разработке какой-либо темы, и поэтому с таким увлечением взялся за изучение Первой мировой и ее роли в истории Беларуси", — рассказал коллекционер.

Богданов является членом фонда памяти Первой мировой войны "Кроки", энтузиасты которого восстанавливают военные кладбища. Его пугает отношение современников к захоронениям. Бывали случаи, когда из земли "выкорчевывались" огромные монументы. Члены фонда приезжали, начинали искать, пытались выяснить, кто это сделал и для чего? Подключали к поискам немцев, а те, в свою очередь, местные власти. И в итоге оказывалось, что это жители из соседних деревень искали золото. Естественно, ничего не нашли, но памятники уничтожили.



© Фото: предоставлено Анатолием Богдановым ОзероНарочь, рисунок солдата немецкого 67-го артиллерийского полка

"Чем отличается Первая мировая от Второй? Большим количеством немецких и смешанных захоронений в Беларуси! После Великой Отечественной такого не осталось, к солдатам вермахта всегда относились гораздо хуже, чем к кайзеровским. Во многом это ответная реакция на поведение немцев на оккупированных территориях", — рассказал Богданов.

Кроме восстановления "мест памяти", коллекционер собирает открытки, картины, литографии, полковые книги, — все, что связано с Первой мировой. Несмотря на то, что восточный фронт для войск Кайзера был второстепенным, документов осталось достаточно много. Богданов периодически готовит и издает книги о войне, где отдает предпочтение "историческим документам, а не авторскому тексту". И постоянно пополняет свою коллекцию.



© Фото: предоставлено Анатолием Богдановым Татарское кладбище у Березины, почтовая открытка, 1916 год

"Собирание отнимает у меня много времени и сил. Приходится искать на аукционах, у частных коллекционеров, потомков солдат. Очень жаль, что эти материалы мало востребованы в Беларуси, хотя по-настоящему интересны!"

Дух времен

Насколько актуальны и интересны такие выставки для современников, особенно для молодежи? Ведь чтобы привлечь внимание, сейчас нужны новые формы для экспозиции или по-настоящему интересное содержание. Музейщики уверены, что выставка "Первая мировая. Взгляд через столетие" обладает контентом, способным привлечь внимание к себе.



© Фото: предоставлено Анатолием Богдановым Костел в Кореличском районе, 1916 год

"Люди начинают интересоваться прошлым Беларуси. Это даже становится модным. Мы с друзьями, например, оканчиваем школу, и я собираюсь поступать на экономический факультет, но знать свою историю — интересно и необходимо. В Америке все "повернуты" на своем прошлом, а чем мы хуже? А что мы знаем о Первой мировой? Я — практически ничего. Хотя, как сейчас понимаю, напрасно не изучала этот период, он очень интересен!" — рассказала Sputnik посетительница выставки Екатерина.



© Фото: предоставлено Анатолием Богдановым Разрушенная церковь в Занарочи, 1916 год

На открытии выставки говорили о том, что музей хочет поделиться дополнительной информацией с художественными школами и художественно-графическим факультетом для того, чтобы школьники и студенты могли ознакомиться с ней, как профессионалы. Тем более, что им есть чему поучиться: одна из открыток разрисована ефрейтором Фрицем Мауришатом, который номинировался в 1954 году на премию Оскар в номинации "Черно-белый фильм".