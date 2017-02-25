Дарья Чернова с песней "Беловежская пуща" прошла во второй этап конкурса "Ты супер!". Sputnik связался с Дашей и расспросил об эмоциях после успешного выступления.

— Когда вышла на сцену, потеряла самоконтроль: попадаешь в загадочную атмосферу, когда отдаешься залу, обстановке, которая окружает. Когда допела песню, пришла в себя — смотрю, горят кнопки жюри, понимаю, что я прошла, слышу аплодисменты… В такие моменты понимаешь, что выходишь на сцену не для того, чтобы кнопки горели, а это те самые минуты, две минуты, когда именно тебя ждут, и на эти пару минут это моя сцена. Ты захлебываешься этим ощущением и стараешься максимально отдаться зрителю. По нервным окончаниям бежит легкий ток.

Тяжело видеть лица тех, кто не прошел. Мы выходили на сцену в равных условиях, но у кого-то больше везения, возможно, ярче улыбка. Но ребята достойные — нет никого, кто впадает в истерики, каждый умеет красиво уйти. И им все равно, прошли ли: они вышли, исполнили мечту, получили переживания, эмоции. Неважно, что тебе сказали, тебя увидели тысячи и во многих странах, ты уже победитель.

Я не хочу кого-то выделять, каждый своеобразный исполнительно. Но есть люди, к которым больше симпатий, впрочем, я оцениваю только себя — нужно развиваться самой, а не смотреть, сколько кнопок нажало жюри.

— За время конкурса с кем-то из ребят уже сложились дружеские отношения?

— Со мной живут три девочки из разных областей России. Все мы дружные, девочки хорошие. Но в ходе репетиций атмосфера накаляется, бывают и эмоциональные всплески. Но мы уже научились, чувствуя, что близок накал эмоций, выйти из комнаты и сделать так, чтобы соседей такое твое состояние не коснулось. Отличный вариант — тренажерный зал, где можно получить хорошие физические нагрузки. И диеты соблюдаем — в эфире нужно выглядеть красиво.

Главная часть программы — репетиции. Организаторы стараются максимально раскрасить наши дни, возят на экскурсии в Москву, устраивают просмотры фильмов, концертов здесь, на базе отдыха. Наблюдая за работой мировых современных звезд, мы стараемся отдельные методики привносить в свои выступления.

— Чему вы уже научились за время проекта?

— Значительно обогатился мой вокальный опыт, и сценические навыки развились. На сцене я была прежде довольно скованна, но благодаря преподавателям поняла, что многое возможно. У нас проходит обучение общению с прессой: учат давать интервью, избегать ненужных фактов, сортировать информацию. Многие ведь с прессой столкнулись впервые, кто-то из детей может сказать лишнее, желтая пресса может заметить любую мелочь и выкрутить из нее драматическую историю, мы стараемся, чтобы никакого способа сфабриковать желтую новость у таких СМИ не было.

Мы обогащаемся с разных сторон, но главное — в творческом плане.

— Прежде вы участвовали в конкурсе "Я пою". В чем разница с "Ты супер!"?

— Во-первых, в масштабе — тот конкурс проходил только на территории Беларуси. К тому же, возраст: на время участия в "Я пою", мне было тринадцать лет, а сейчас — семнадцать. Уже прошла мутация голоса — а она была, добавились и комплексы. Многие считают, что маленькому ребенку на сцену выйти тяжелее, но мне кажется, детки не всегда понимают свою ответственность, а мне это дается тяжелее.

Не могу сказать, что какой-то проект дал больше, для меня оба — запуск нового этапа пути. В моей жизни была пауза в творческой жизни, и сейчас я сделала новый шаг в нее.

— А какие планы на большую творческую жизнь?

— Первый план — найти продюсирование. Творческая жизнь — то, чего я хожу, и готова многое для этого сделать. Можно одновременно успеть и учиться в творческом университете в России, и продолжать учебу в Беларуси. Я хочу развить себя как творческую личность, чтобы остаться в этой индустрии, и открыть собственную школу, а для этого иметь навыки предпринимателя.

Пока что мне удавалось совмещать учебу в своем вузе и творческую деятельность в России, и учебу бросать не планировала. Я учусь в том вузе и на той специальности, которая мне необходима. Буду стараться продолжать всюду успевать.