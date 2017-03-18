Проект « Музеи Беларуси вместе с БЕЛКАРТ » проводит виртуальную экскурсию по Столинскому районному краеведческому музею.





Давид-Городок долгое время был резиденцией Радзивиллов на Полесье. Однако в середине XIX века деревянный замок в Давид-Городке пришел в запустение. Поэтому Радзивиллы решили сменить свою полесскую резиденцию. Место для нового родового гнезда было облюбовано в большом имении Манькевиче (современная деревня Маньковичи).

В 1885 году Мария Доротея де Кастелян — жена несвижского князя Антония Радзивилла — заложила в этих местах старинный пейзажный парк «Маньковичи» (теперь это памятник природы республиканского значения). Чуть позже, в 1905-м, здесь был воздвигнут дворцовый комплекс, в котором до 1939 года размещалась резиденция Давид-Городокской ординации князей Радзивиллов.

Первым владельцем усадебно-паркового ансамбля и фольварка в деревне Маньковичи стал князь Станислав Радзивилл — сын Антония и Марии Доротеи. Именно Станислав развернул в парке, заложенном его матерью, строительство дворца, которому надлежало стать новой постоянной резиденцией владельцев Давид-Городокской ординации, а в будущем — районным краеведческим музеем.



Макет дворца Радзивиллов

Решение о создании музея было принято в августе 1953 года. Экспозиция разместилась на втором этаже небольшого двухэтажного здания в самом центре города. Первым директором музея стала Вера Матвеевна Очкина. Кстати, самый первый экспонат и сегодня находится в музее. Это медная копейка с изображением Георгия Победоносца. Ее музею подарил житель Столина — Василий Наумчик. Помогали в создании музея и другие местные жители.

Поскольку фонды музея постоянно пополнялись, встал вопрос о расширении его площадей. С 1970 года он переехал на территорию парка «Маньковичи».

Сегодня в музее собрано более 24 тысяч экспонатов. Самые крупные коллекции: нумизматики, бонистики, фалеристики, фотодокументов и печатных изданий. Ежегодно фонды музея пополняются в среднем на 300−350 предметов. Как и в самые первые дни, большую помощь оказывают местные жители.

Сейчас экспозиция музея размещается в шести залах, которые объединены в четыре раздела: природы, археологии, истории и этнографии. Хронологические этапы экспозиции охватывают исторический период от 7−8 тыс. до н. э. до современности.





Осмотр экспозиции начинается с зала природы, который знакомит посетителей с географией района, его богатым растительным и животным миром. Специальная витрина в центре рассказывает о рыбах столинских водоемов. А художественная диорама «Край лесов и болот» показывает ландшафт юго-восточной части нашего края, где находятся три республиканских заказника: «Ольманские болота», «Средняя Припять» и «Морочно».





Столинщина относится к числу районов Беларуси с богатейшим археологическим наследием. По количеству выявленных памятников археологии (свыше 190) район не имеет равных в республике.

В экспозиции можно найти карту-схему, на которой отмечены основные археологические объекты; орудия труда современного археолога; фотографии, на которых запечатлены памятники археологии (поселения, городища, могильники) и некоторые моменты археологических раскопок. А также бытовые предметы и орудия труда, которыми пользовались древние люди: каменные топоры, кремневые серпы, наконечники стрел, копий, скребки, лепная посуда, бронзовые и железные фибулы.





Экспозиция исторического зала посвящена большому периоду истории региона — от Раннего Средневековья (10 век) до самого начала Великой Отечественной войны.





Здесь можно увидеть кольчугу ХIII века, обмундирование солдат русской армии 1812 года, копии документов о положении крестьян в период крепостного права, крестьянских волнениях и восстании 1863−1864 годов. В этом же зале находятся материалы, рассказывающие о Полесском восстании 1918−1919 годов и об установлении в районе советской власти. В музее находится коллекция фотографий, которая рассказывает о жизни столинчан в начале XX века.





Отдельная экспозиция музея посвящена Радзивиллам. В экспозиции можно увидеть генеалогическое древо их рода, макет дворца, а также некоторые предметы, которые раньше принадлежали этой известной семье.

Четвертый зал посвящен теме Великой Отечественной войны. Экспозиция зала рассказывает о немецкой оккупации, антифашистском подполье, партизанском движении и освобождении Столинского района в июле 1944 года.

Отдельный стенд рассказывает о бойцах и командирах 397-й и 415-й стрелковых дивизий 62-й армии, освобождающих район от фашистов. В одной из витрин приводится информация о Холокосте на Столинщине: на территории района известны четыре места массовых расстрелов евреев. В самом крупном из них — урочище Стасино — покоится прах более 12,5 тысячи мирных жителей.

В витринах этого зала посетители могут увидеть образцы немецкого и советского оружия, ордена и медали. В отдельной витрине хранится мундир генерал-майора Маслова, который участвовал в освобождении района. Позднее он стал почетным гражданином Столина.



Последний зал исторической экспозиции посвящен периоду послевоенного развития Столинщины (с 1961 года и до наших дней).

Завершает просмотр экспозиции музея зал этнографии. Коллекция одежды дополняется образцами ручников, постилок и повойников. Один из экспозиционных комплексов посвящен орудиям труда ткачихи. В нем можно увидеть национальную одежду, рушники, покрывала полешуков (давних хозяев этих земель), сельскохозяйственные орудия труда. В центре экспозиции зала ― одна из моделей старинного ткацкого станка.





Раздел «Городнянское гончарство» знакомит с традиционной керамикой мастеров деревни Городная, которая в прошлом была одним из признанных центров гончарного промысла на Полесье. В экспозиции широко представлены изделия городнянских мастеров керамики ― как традиционной, неполивной, так и более поздней, глазурированной.

В Столине благодаря музею работает свое собственное арт-пространство — «Гасцёўня». Это художественный мини-салон, в котором демонстрируются полотна местных художников, видеофильмы, организовываются выставки, проводятся встречи и беседы, создаются творческие проекты.

Адрес музея: город Столин, парк «Маньковичи», тел./факс: 8−01655−2−23−96, 2−43−67.

Музей работает: 9.00−17.30, 13.00−14.00 — обед. Выходной — понедельник.

Цена билетов в 2017 году: детский — 25 копеек, взрослый — 50 копеек, экскурсионное обслуживание (учащиеся) — 2,5 рубля, экскурсионное обслуживание (взрослые) — 4,5 рубля.

Справка о проекте Организатором проекта « Музеи Беларуси с БЕЛКАРТ » выступает национальная платежная система БЕЛКАРТ при информационной поддержке TUT.BY и Министерства культуры Республики Беларусь . Проект является социальным и создан с целью популяризации музейного дела в Республике Беларусь. Его главная задача — информирование общественности о национальном и культурном наследии страны.

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