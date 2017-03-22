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ЕВС предложил организовать трансляцию выступления Самойловой в прямом эфире "Евровидения"

23.03.2017 17:38 — Новости Культуры | Tut.by  
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Европейский вещательный союз (ЕВС) выступил с предложением к Первому каналу организовать прямую трансляцию выступления российской певицы Юлии Самойловой для показа на песенном конкурсе «Евровидение-2017». Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе организации.


Фото: Максим Ли/Первый канал

Напомним, что Служба безопасности Украины запретила Юлии Самойловой на 3 года въезд в страну. В 2015 году россиянка выступала на концерте в Крыму. По информации МВД Украины, певица въехала на полуостров со стороны России. Этим Самойлова нарушила украинское законодательство.

Будет дополнено.

 
 
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Европейский вещательный союз (ЕВС) выступил с предложением к Первому каналу организовать прямую трансляцию выступления российской певицы Юлии Самойловой для...

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