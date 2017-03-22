|
ЕВС предложил организовать трансляцию выступления Самойловой в прямом эфире "Евровидения"
23.03.2017 17:38 — Новости Культуры | Tut.by
Европейский вещательный союз (ЕВС) выступил с предложением к Первому каналу организовать прямую трансляцию выступления российской певицы Юлии Самойловой для показа на песенном конкурсе «Евровидение-2017». Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе организации.
Напомним, что Служба безопасности Украины
Будет дополнено.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейский вещательный союз (ЕВС) выступил с предложением к Первому каналу организовать прямую трансляцию выступления российской певицы Юлии Самойловой для...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии