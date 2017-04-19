|
Эксперт: литовские ученые обходят стороной белорусский вопрос
20.04.2017 16:44 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 апр — Sputnik. Литовские ученые считают, что Франциск Скорина писал свои книги на славянском языке, об этом корреспонденту Sputnik рассказал заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси Алесь Суша.
© Sputnik/ Михаил Луханин
По его словам, сегодня существует определенное взаимопонимание между исследователями, поэтому язык перевода Библии Франциска Скорины — это церковнославянский язык в белорусской редакции, а язык его авторских текстов — старобелорусский.
Алесь Суша сказал, что литовские исследователи, которые принимали участие в "Румянцевских чтениях" (конференция в этом году была посвящена Франциску Скорине — Sputnik) в Москве, напрямую заявили, что существуют различные мнения по поводу названия этого языка. По их словам, язык, который белорусы называют старобелорусским, является вариантом канцелярского языка Великого княжества Литовского или русским. И даже назвали его вариантом "простого" языка.
© Sputnik / Виктор Толочко
Эксперт отметил, что тем не менее все понимают — речь идет об одном и том же языке, который в Беларуси более широко называется старобелорусским.
Он подчеркнул, что такая дискуссия существует уже много десятилетий и это, в конце концов, правильно. Белорусские исследователи сами инициируют подобные дискуссионные заседания и активно принимают участие во встречах, организованных зарубежными коллегами.
Алесь Суша уверен, что из этого "не нужно создавать проблем на ровном месте, поэтому если мы можем уточнить и обозначить название языка, то это надо делать и подсказывать нашим зарубежным коллегам в том числе, чтобы они были более корректными".
"Мы же не говорим, что первое издание на литовском языке "Катехизис" Мажвидаса (издан в 1547 году в Кенигсберге — Sputnik) выпущен на балтском языке. Это также верно и не будет ошибкой, но мы знаем, что в книге использована древняя форма литовского языка. Соответственно, эта книга считается первым литовскоязычным изданием", — напомнил заместитель директора Национальной библиотеки.
© Фото: Белгазпромбанк
По его словам, литовские ученые пытаются минимизировать презентацию белорусского культуры и языка. "Естественно, что для них, как для малой нации, этот вопрос болезненный и острый. Они делают акцент прежде всего на собственной идентичности и собственном присутствии в истории Великого княжества Литовского.
"Наша задача — представлять собственное присутствие, только через это мы сможем обосновать свою историческую идентичность", — резюмировал специалист.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Роль белорусского языка и культуры в истории Великого княжества Литовского ученые из Литвы сознательно не освещают.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии