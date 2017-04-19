МИНСК, 20 апр — Sputnik. Литовские ученые считают, что Франциск Скорина писал свои книги на славянском языке, об этом корреспонденту Sputnik рассказал заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси Алесь Суша.



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По его словам, сегодня существует определенное взаимопонимание между исследователями, поэтому язык перевода Библии Франциска Скорины — это церковнославянский язык в белорусской редакции, а язык его авторских текстов — старобелорусский.

Алесь Суша сказал, что литовские исследователи, которые принимали участие в "Румянцевских чтениях" (конференция в этом году была посвящена Франциску Скорине — Sputnik) в Москве, напрямую заявили, что существуют различные мнения по поводу названия этого языка. По их словам, язык, который белорусы называют старобелорусским, является вариантом канцелярского языка Великого княжества Литовского или русским. И даже назвали его вариантом "простого" языка.



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Эксперт отметил, что тем не менее все понимают — речь идет об одном и том же языке, который в Беларуси более широко называется старобелорусским.

Он подчеркнул, что такая дискуссия существует уже много десятилетий и это, в конце концов, правильно. Белорусские исследователи сами инициируют подобные дискуссионные заседания и активно принимают участие во встречах, организованных зарубежными коллегами.

Алесь Суша уверен, что из этого "не нужно создавать проблем на ровном месте, поэтому если мы можем уточнить и обозначить название языка, то это надо делать и подсказывать нашим зарубежным коллегам в том числе, чтобы они были более корректными".

"Мы же не говорим, что первое издание на литовском языке "Катехизис" Мажвидаса (издан в 1547 году в Кенигсберге — Sputnik) выпущен на балтском языке. Это также верно и не будет ошибкой, но мы знаем, что в книге использована древняя форма литовского языка. Соответственно, эта книга считается первым литовскоязычным изданием", — напомнил заместитель директора Национальной библиотеки.



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По его словам, литовские ученые пытаются минимизировать презентацию белорусского культуры и языка. "Естественно, что для них, как для малой нации, этот вопрос болезненный и острый. Они делают акцент прежде всего на собственной идентичности и собственном присутствии в истории Великого княжества Литовского.

"Наша задача — представлять собственное присутствие, только через это мы сможем обосновать свою историческую идентичность", — резюмировал специалист.

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