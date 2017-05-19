20 мая, Гродненский район /Елена Стасюкевич - БЕЛТА/. Духовые оркестры из пяти стран устроили праздник в агрогородке Поречье, передает корреспондент БЕЛТА.

Яркий фестиваль духовых оркестров в агрогродке Гродненского района известен уже 10 лет, он становится праздником для жителей и гостей местечка раз в два года. Нынешний международный фестиваль "Фанфары сяброў" - пятый по счету. Его участниками стали 15 коллективов из Беларуси, России, Польши, Литвы и Чехии.

Фестиваль всегда начинается парадом. По главным улицам Поречья, удивляя фирменным исполнением произведений, отточенным дефиле и красочным нарядами мажореток, прошествовали к фестивальной площадке восемь школьных и университетских духовых оркестров из Минска, Молодечно, польских городов Рыбник и Суховоля, чешской Остравы, Бабтайской гимназии из Литвы, Московской школы искусств. Завершал парад хозяин и именинник - образцовый духовой оркестр PorechieVIP Вand Поречской детской музыкальной школы искусств, которому исполняется 25 лет. Создатель и бессменный руководитель коллектива и основатель фестиваля Валерий Сак в честь этой даты сегодня удостоен почетной грамоты областного совета депутатов. "Каждый раз мы стараемся расширять географию фестиваля, на этот раз впервые у нас чешский коллектив, приехали новые гости из Польши, Литвы и России, белорусские коллективы. Вместе с белорусскими оркестрами, которые присоединятся к фестивалю завтра, число участников в этом году выросло до 800", - рассказал музыкальный руководитель.

Зато гости из польского городка Суховоля - давние партнеры агрогородка Поречье, они постоянные участники музыкального праздника. "Этот фестиваль - идеальный пример того, что у музыки нет границ", - отметил бурмистр Суховоли Гжэгож Матыскель. На предыдущем фестивале "Фанфары сяброў" бурмистр также присутствовал, тогда был подписан договор сотрудничества гмины Суховоля и Поречского сельисполкома.

Сам праздник развернулся на площадке школьного стадиона, здесь возведен летний амфитеатр, работают торговля, аттракционы, городок мастеров. Праздник начался с совместной шоу-программы с общим исполнением музыкальных произведений и барабанным шоу. Затем начался концерт коллективов-участников. Во время праздника выберут мисс фестиваля, а к вечеру гулянья превратятся в дискотеку.

Оркестры продолжат делиться творчеством с местными жителями и гостями агрогородка в воскресенье, начав день также с шествия по улицам. К международным участникам завтра присоединятся семь белорусских коллективов. Поддержать творческую программу прибудут оркестр ансамбля Института пограничной службы Беларуси, эстрадно-джазовый оркестр Art College Band Гродненского государственного колледжа искусств, эстрадно-духовой оркестр при Гродненском областном управлении МЧС, а также образцовые духовые оркестры Зельвенской, Берестовицкой детских школ искусств, музыкальной СШ №1 Гродно и Гродненского музыкального колледжа.-0-