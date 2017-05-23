Изумруд длиной почти в 1,5 метра и весом в 360 кг нашли в Бразилии

В бразильском штате Пернамбуку нашли гигантский изумруд. Огромный камень весит примерно 360 килограммов. Покупателя долго искать не пришлось. Обладатель драгоценности планирует выставлять свое сокровище в местных музеях.

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Эта глыба — гигантский изумруд весом примерно в 360 килограммов и длиной в почти полтора метра. Его нашли в апреле на севере Бразилии, где ведется активная добыча этих драгоценных камней.

Изумруд обнаружили горняки на глубине 200 метров в шахте на территории муниципалитета Карнаиба в штате Пернамбуку.

Желающего приобрести драгоценность долго искать не пришлось. Как только камень извлекли из горной породы, нашелся покупатель, который предпочел не называть своего имени, а также цену сделки. По словам его адвоката, владелец уже получил разрешение на транспортировку изумруда в пределах Бразилии. Обладетель планирует показывать камень в музеях и библиотеках. По словам ювелиров, такой экспонат не подходит для производства украшений, но имеет ценность для коллекционеров.

Это второй по счету исполинский изумруд, найденный в регионе. В 2001 году драгоценный камень весом почти в 340 килограммов, был найден в бразильском штате Баия. Его контрабандой перевезли в США. В конце концов он оказался в Новом Орлеане. Некоторые специалисты оценивают его в 400 миллионов долларов.