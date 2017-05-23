ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Изумруд длиной почти в 1,5 метра и весом в 360 кг нашли в Бразилии

24.05.2017 15:27 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В бразильском штате Пернамбуку нашли гигантский изумруд. Огромный камень весит примерно 360 килограммов. Покупателя долго искать не пришлось. Обладатель драгоценности планирует выставлять свое сокровище в местных музеях.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Открыть/скачать видео (5.1 МБ)

Эта глыба — гигантский изумруд весом примерно в 360 килограммов и длиной в почти полтора метра. Его нашли в апреле на севере Бразилии, где ведется активная добыча этих драгоценных камней.

Изумруд обнаружили горняки на глубине 200 метров в шахте на территории муниципалитета Карнаиба в штате Пернамбуку.

Желающего приобрести драгоценность долго искать не пришлось. Как только камень извлекли из горной породы, нашелся покупатель, который предпочел не называть своего имени, а также цену сделки. По словам его адвоката, владелец уже получил разрешение на транспортировку изумруда в пределах Бразилии. Обладетель планирует показывать камень в музеях и библиотеках. По словам ювелиров, такой экспонат не подходит для производства украшений, но имеет ценность для коллекционеров.

Это второй по счету исполинский изумруд, найденный в регионе. В 2001 году драгоценный камень весом почти в 340 килограммов, был найден в бразильском штате Баия. Его контрабандой перевезли в США. В конце концов он оказался в Новом Орлеане. Некоторые специалисты оценивают его в 400 миллионов долларов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В бразильском штате Пернамбуку нашли гигантский изумруд. Огромный камень весит примерно 360 килограммов. Покупателя долго искать не пришлось. Обладатель...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Работники МТЗ сняли пародию на песню "Тает лед"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика