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Изумруд длиной почти в 1,5 метра и весом в 360 кг нашли в Бразилии
24.05.2017 15:27 — Новости Культуры | Tut.by
В бразильском штате Пернамбуку нашли гигантский изумруд. Огромный камень весит примерно 360 килограммов. Покупателя долго искать не пришлось. Обладатель драгоценности планирует выставлять свое сокровище в местных музеях.
Эта глыба — гигантский изумруд весом примерно в 360 килограммов и длиной в почти полтора метра. Его нашли в апреле на севере Бразилии, где ведется активная добыча этих драгоценных камней.
Изумруд обнаружили горняки на глубине 200 метров в шахте на территории муниципалитета Карнаиба в штате Пернамбуку.
Желающего приобрести драгоценность долго искать не пришлось. Как только камень извлекли из горной породы, нашелся покупатель, который предпочел не называть своего имени, а также цену сделки. По словам его адвоката, владелец уже получил разрешение на транспортировку изумруда в пределах Бразилии. Обладетель планирует показывать камень в музеях и библиотеках. По словам ювелиров, такой экспонат не подходит для производства украшений, но имеет ценность для коллекционеров.
Это второй по счету исполинский изумруд, найденный в регионе. В 2001 году драгоценный камень весом почти в 340 килограммов, был найден в бразильском штате Баия. Его контрабандой перевезли в США. В конце концов он оказался в Новом Орлеане. Некоторые специалисты оценивают его в 400 миллионов долларов.
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В бразильском штате Пернамбуку нашли гигантский изумруд. Огромный камень весит примерно 360 килограммов. Покупателя долго искать не пришлось. Обладатель...
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