Купание голышом, трактор на пятерых, фанаты под окнами: почему известные минчане уезжают в деревню

Когда-то возле деревни Белая Церковь проходил путь «из варяг в греки», а в соседней Черее устраивали пиры князья Сапеги и Милоши. В живописных местах Витебской области кипела светская жизнь. Сейчас селения вымирают, но не так давно в Белую Церковь стали активно переезжать творческие минчане. TUT.BY выяснил, почему они предпочли большому городу деревню, как обустраивают свой быт и контактируют с местными жителями.





«Мы не последователи Порфирия Иванова или хатха-йоги»

Встречает нас Матвей Сабуров — режиссер, снявший клипы для «Ляписа Трубецкого», группы «Без билета» и The Toobes. Впервые он попал сюда 11 лет назад — по дороге к маме в Новолукомль: «В моем детстве с этим местом была связана мрачная история. В местной Троицкой церкви тренировались альпинисты из Новолукомля, которые готовились к походу в горы. Однажды одна из альпинисток разбилась — мы с пацанами постоянно перешептывались, когда из автобуса видели очертания этой церкви. Кстати, это здание (увы, от него остались лишь стены) представляет собой архитектуру раннего барокко, которой в Беларуси практически не сохранилось».

Дальше все произошло спонтанно: местный житель предложил Матвею купить дом за 1000 евро, и тот, недолго думая, согласился: «Я как раз сделал клип „Ляписам“, полторы тысячи лежали в Минске. Друг купил телефон за 300 долларов, я — резину на машину за 700, а тут — дом. Как-то не сходится. Зачем, думаю, он мне? Но купил». Уже три года Матвей живет здесь постоянно со своей женой Екатериной Аверковой, театральным режиссером (ее последний спектакль — « Синдром Медеи », поставленный в Республиканском театре белорусской драматургии).



Екатерина Аверкова и Матвей Сабуров

«Реакция семьи и друзей была примерно такой: ''Ребята, вы что, серьезно? Ну-ну, посмотрим''», — рассказывает Екатерина о своем выборе, который показался ее окружению странным. «Просто приходится объяснять, что мы не последователи Порфирия Иванова или хатха-йоги и не уехали, чтобы жить в лесу в землянках и питаться брусникой. У нас есть душ, интернет, унитаз и даже импровизированная звукозаписывающая студия, — усмехаясь, дополняет Матвей. — А друзей я здесь вижу чаще, чем в Минске».

«Так сложилось, что первым в Белой Церкви купил дом Матвей. Периодически он приглашал туда потусоваться человек по тридцать. Они захотели остаться — и улица Приозерная отошла всей нашей классной компании», — рассказывает нам Виталий Артист, лидер группы «Без билета».



Татьяна Кушнер

Вместе со своей женой и одновременно солисткой группы Татьяной Кушнер он стабильно приезжает сюда на несколько месяцев, в основном летом: «Человека здесь отпускает. В Минске нельзя сидеть на траве, голым искупаться тоже».

«Что отличает нас от хиппи? У нас нет свободной любви»

Как смеются бывшие минчане, они живут «коммуной»: помогают друг другу и частично делят расходы: например, трактор, чтобы косить траву, покупали на пятерых. «Первый опыт совместной жизни я увидела у моих немецких друзей. Многие из них выросли в 1960−70-е. Это поколение хиппи, которые вместе использовали территорию и ресурсы. Так проще», — замечает Екатерина.

Как оказалось, даже двери жители Белой Церкви не запирают. «Вора закрытая дверь не остановит, да и тут все свои», — говорит режиссер. Точные границы участков никто не соблюдает, заборов тоже нет. «Гостевой домик, оказывается, стоит на пересечении моей и соседней территорий. Но нам все равно, он общий, — продолжает, улыбаясь, Екатерина. — Что отличает нас от хиппи? У нас нет свободной любви». На вопрос, чем так мешает забор, Матвей с запалом поясняет: «Забор — страшная вещь, особенно из профнастила. Он плохо влияет на психологическое состояние людей. Это ведь не защита, а ограничение: ты думаешь, что защищен от мира, а на самом деле его не видишь. Недаром в Европе принят закон о том, сколько в заборе должно быть процентов прозрачности».



Виталий Артист

Правда, все же исключения в Белой Церкви есть: у Виталия Артиста участок огорожен. «Недавно смешная ситуация была: рубил дрова, весь в щепках, был похож на калымщика в старой панаме. Вышел на дорогу посмотреть, что за автобус приехал, — а там экскурсия по полуострову (около Белой Церкви — красивое озеро. — Прим. TUT.BY). Слышу, как экскурсовод говорит: «А вот здесь живет солист «Без билета», — и показывает на соседний дом, который выглядит более дорого, чем мой», — улыбается Виталий. «Понятно, почему у Виталика забор. Постоянно фаны приходят, — делится с нами Александр Жерносек, сосед Виталия. — Хотя я с ним постоянно торгуюсь, мол, давай по одной жердочке каждый год вынимать».

Вегетарианство, реликтовые растения и кунг-фу



Александр

Александр — фотограф, специализирующийся на жанре ню, консультант по оздоровительным фитнес-нагрузкам и правильной веганской диетологии. Здоровому образу жизни, признается он нам, предшествовали 33 года нездорового. Деревня помогла осознать свои потребности: «О выхлопных газах и всем остальном трэше даже говорить не стоит. Но важнее другое: город заставляет работать на него. Ты в любом случае работаешь на социум, как ни стараешься уходить от социальных задач. А зачастую они стоят в противовес твоим собственным — для меня это здоровье и свобода».

Во дворе возле дома мы находим целый спортивный комплекс с аутентичными тренажерами для занятий кунг-фу. «Это вин-чун, — указывает Александр на странный столб с палками, — на нем отрабатываются удары. Торчащие палки имитируют руки противника». Рядом со спортивной площадкой — небольшой садик реликтовых растений (например, гинкго билоба). Их Александр выращивает из косточек, а после высаживает в грунт: «Только представьте, некоторые из них возникли 250 миллионов лет назад, это намного больше, чем существует человек».



Дом Александра

С Александром соседствует программист Анна Перминова — девушка тоже ведет здоровый образ жизни, практикует вегетарианство и йогу. Сейчас она достраивает в Белой Церкви дом и, пользуясь кухней и ванной Екатерины и Матвея, уже прожила здесь зиму.



Анна

Возвращаться в город Анна не планирует: «Я уже и не пытаюсь встроиться в систему Минска, приезжаю такая, деревенская. Бывает, босиком где-то хожу, надеваю что-то несовременное. Хотя раньше меня очень беспокоило, как я выгляжу, каждое утро ходила на работу в строгое офисное здание. Особенно часто приходилось покупать туфли. А в деревне обувь почти не нужна, представляете какая экономия? Я здесь несколько месяцев босиком хожу. Да и общения у меня здесь больше, чем в Минске — сюда на выходные приезжают друзья, я их даже чаще вижу».

Работа по минскому графику и индивидуальное обучение в школе

После историй героев жизнь в деревне начинает казаться почти идеальной. Но все же хочется узнать, чем они зарабатывают, чтобы прокормить себя. Ведь огород никто из них не завел. Этот вопрос, кстати, какое-то время не давал покоя и местным жителям. «Но потом они поняли, что все в порядке. Наши профессии позволяют так жить, — начинает Катя. — Я как театральный режиссер работаю в проектах, и приходится уезжать в разные города на несколько месяцев. Если бы жила в Минске — уезжала бы из Минска, так что никакой разницы».





Матвей поддерживает жену: «Я устраиваю где-нибудь съемки, а здесь занимаюсь монтажом. Хотя даже некоторые съемки проходят здесь». Мысль подхватывают Виталий и Татьяна: «Да, у нас своеобразная традиция: каждое лето мы снимаем здесь клип для „Без билета“. Стартанул Матвей с клипом на песню „СМС“, потом „Байконур“, „Вызываем лето“, „Мая краіна Беларусь“. В этот раз я привез больше оборудования, „Без билета“ будет записывать новый альбом, надеюсь, за лето успеем». Похожая история и у Александра: по его словам, обрабатывать фотографии можно где угодно.

А Анна Перминова и вовсе работает по минскому графику: «Я программист, у меня стандартное рабочее время с 10.00 до 19.00 — сажусь за стол и приступаю к делам. Работаю удаленно в той же компании, в которой работала и в Минске. Встаю в 5.00, ложусь в 21.00 — зато сейчас совсем не вижу темноты, забываю, как ночь выглядит». Как подчеркивают герои, если надо, они могут достаточно быстро добраться до Минска на машине. Правда, такая необходимость возникает нечасто.



Дом Екатерины и Матвея

У местных жителей с работой дела обстоят сложнее. Например, в соседней деревне есть школа. Зарплаты местных учителей мизерные, да и школу скоро собираются закрыть. Но сын Аверковой несколько лет проучился в Белой Церкви, о чем героиня нисколько не жалеет. «Когда сын поступал в школу и мы пришли ее смотреть, я сильно удивилась: когда прозвенел звонок на большую перемену — дети побежали в спортзал. Вначале мы с Матвеем подумали, что там какое-то собрание. Но, оказывается, они просто проводили там свое свободное время, — рассказывает нам собеседница. — У сына был самый большой класс — 5 человек. Вопрос, делать домашнее задание или нет, не стоит. Практически индивидуальное обучение».

«Зачем тебе эта деревня, езжай в город. Ты же здесь погибнешь!»

Конечно, местные жители не совсем понимают переехавших минчан. Долгое время они относились к ним с подозрением. «Сначала меня называли Матвей-коммерсант. В соседней деревне была дача какого-то чиновника, он дарил всем местным подарки, а те обслуживали его дом, — делится Матвей. — Вот и подумали, что я такой же. Потом увидели, что землю копаю. Стали Матвей-дачник называть. Потом просто Матвей». «А теперь кричат „Хозяин“», — смеется Катя. Аня рассказывает о своем опыте: «Есть один сосед, который говорит: „Аня, зачем тебе эта деревня? Езжай в город, ты же здесь погибнешь! Не сдавайся, не опускай руки“. Почему-то он считает, что я страдаю».



Дом Екатерины и Матвея

В целом общение у новых жителей деревни с местными складывается. «Иногда мы покупаем в соседней деревне молоко, а еще наш друг Миша поставляет нам яйца пятилитровыми ведрами. Тут взаимодействие очень простое, речь идет всегда об очень понятных вещах. Например, уродились ли тыквы в этом году», — замечает Аня.

«Отношение к жизни действительно сверхпростое, тут люди радуются солнцу, хорошей погоде, земле, воде. Живя в городе, мы много рефлексируем. Деревня научила подходить к решению сложных вопросов с точки зрения простоты», — поддерживает соседку Матвей. Часто бывшие горожане даже отдыхают вместе с коренными жителями соседней деревни. «Традицией стало бурно праздновать мой день рождения, — рассказывает Матвей. — Съезжаются все мои друзья, и приходят, в том числе, местные жители. Периодически происходят странные вещи: однажды ночью у нас была вечеринка, и тут — оп! — пришло шесть человек с ветками на голове, песни начали петь. Присоединились таким образом к нашему перформансу».



Дом Екатерины и Матвея

По рассказам Матвея, у местных жителей тоже есть своя старинная традиция: когда кто-то приезжает венчаться в церкви, бабушки и дедушки перекрывают дорогу, поют и ждут вознаграждения, не давая молодоженам вернуться.

Возрождение деревни — с помощью фестиваля

Чтобы возродить деревню, Екатерина Аверкова и Матвей Сабуров планируют создать в соседней деревне Черее арт-базу. «Мы думаем выкупить дом культуры либо закрывающуюся школу, деньги еще ищем. Мы не бизнесмены, хочется просто вернуть сюда жизнь, ведь здесь жили Сапеги, Милоши. Тут огромное еврейское кладбище, камни с древнееврейскими надписями. Белая Церковь. Потенциал этого места огромен», — серьезно говорит Екатерина.



Сад Екатерины и Матвея

«Артистическая база в таком месте позволит любой группе от театралов до программистов выехать сюда и за несколько недель уединения и концентрации сделать проект», — продолжает Матвей. Он по своему опыту знает, насколько деревня помогает сосредоточиться: «Год назад я увлекся нейробиологией, изучил множество материалов на эту тему. Сейчас я придумываю нейротеатр. В Минске не хватило бы времени глубоко вникнуть в тему из-за суеты».

Однако создание арт-базы — далеко идущие планы. Ближайший проект, который реализуют бывшие минчане, — фестиваль, который планируется провести в один из выходных в августе этого года. И в этот раз Матвей и Екатерина вдохновлялись своими друзьями-немцами: «Каждый год к нам приезжают друзья из Германии. Раньше они искали умиротворение в Индии — теперь выбирают Белую Церковь. В этом году приедет 20 человек, среди них есть столяры. Ребята попросили заготовить дерево, чтобы построить что-то интересное, а мы решили создать что-то не для себя, а для общего пользования. Поскольку мы люди творческие, решили, что полезной будет сцена. Там сразу же пройдет концерт, а в дальнейшем площадку можно использовать для открытых уроков, мастер-классов — это полезно. Поэтому и называем фестиваль „SPRAVA“».





Матвей рассказывает и подводит нас к озеру — еще одной достопримечательности Белой Церкви, местные даже пьют из него воду. Показывая рукой, где будет сцена, он продолжает: «Мы хотим вписать ее в природный ландшафт, все по принципу ленд-арта». И действительно, представить, как будет смотреться сцена на фоне солнца, заходящего за горизонт, не составляет труда. По словам Екатерины, облисполком уже дал разрешение провести фестиваль. Известны и некоторые участники: хор SALUTARIS, группы Port Mone, ŠUMA, DJ Stereobeaver. Одним из сюрпризов станет хор бабушек из Череи — совместный проект с ŠUMA.

Фестиваль фестивалем, а все же остаются сомнения: неужели действительно в деревне настолько хорошо? Есть ли что-то, о чем герои умолчали? Матвей, чуть подумав, нам отвечает: «Есть вещи, которые приходится делать через „не хочу“. И да, их больше, чем в городской квартире. Надо замазать кусок фундамента, вынести биомусор, наколоть дрова. Очистные сооружения почистить. Но мне уже сорок, и я стараюсь воспринимать это как полезную физическую нагрузку». Почему-то хочется задержаться в Белой Церкви еще ненадолго, но греет мысль, что сюда можно приехать в августе.