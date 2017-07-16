Гродненские эксперты и следователи расшифровали 800-летний отпечаток пальца на стене Коложи

Недавно гродненские эксперты и следователи приоткрыли завесу над еще одной из тайн Коложской церкви. На плинфах, из которых выложена сохранившаяся с момента постройки стена церкви, имеются не только древние знаки-символы, которые часто называют коложскими рунами. Просматривается несколько следов, похожих на отпечатки пальцев рук. Не исключено, что их могли оставить зодчие. Вот только версия эта дошла до наших дней в виде гипотезы, которую никто не подтвердил и не опроверг. Гродненские эксперты и следователи решили внимательнее присмотреться к стенам храма, рассказывает «СБ-Беларусь сегодня».





Для управления Следственного комитета по Гродненской области Свято-Борисоглебская церковь стала «своим» храмом. Именно сюда идут молодые сотрудники после принятия присяги. Здесь же многие офицеры венчаются и крестят детей, слушают проповеди, а порой просто приходят за советом к настоятелю протоиерею Александру Болонникову.

Именно во время одной из таких встреч священнослужитель обратил внимание следователей на любопытную деталь — отпечатки пальцев рук. Не исключено, что их могли оставить зодчие. Вот только версия эта дошла до наших дней в виде гипотезы, которую никто не подтвердил и не опроверг.

Рассказ настоятеля заинтересовал сотрудников ведомства. После обсуждения вопроса с коллегами из областного управления Госкомитета судебных экспертиз решили установить истину. Каменные стены храма осмотрели заместитель начальника экспертного облуправления Дмитрий Гриневич, его коллеги Юлия Колос и Александр Шлык. На плинфах северной и западной стен удалось обнаружить свыше двух десятков следов, внешне действительно напоминающих папиллярные узоры пальцев рук. При этом всего один из отпечатков выглядел реально перспективным для экспертного исследования.





— Специалисты Александр Шлык и Юлия Колос произвели фиксацию самого качественного следа пальца бесконтактным способом посредством детальной фотосъемки. Сегодня Госкомитет судебных экспертиз активно внедряет новые методики и методы исследования. Причем в настоящее время как раз апробируется новейшая методика определения пола и возраста лица по следам рук. Так что «коложский след» в этом плане стал хорошим объектом для исследования, — рассказал Дмитрий Гриневич.

После тщательного изучения эксперты сделали вывод, что, скорее всего, он оставлен одним из пальцев левой руки. Механизм образования отпечатка характерен для вдавливания пальца в незатвердевшую глину. Это значит, что след появился именно в момент производства плинфы, то есть свыше восьми веков назад.

Вряд ли мастер вдавил свой палец в плинфу, тем самым создав некое подобие личного клейма. Для этих целей обычно использовались иные символы и знаки, причем не всегда мастеров, но еще и заказчиков, что можно видеть сегодня как снаружи, так и изнутри Коложи.





Кроме того, 800 лет назад о неповторимости папиллярных узоров никто ничего не знал. Да и пожелай мастер увековечить свой след, мы бы сегодня наблюдали отчетливые, а не смазанные отпечатки на иных плинфах. Кстати, на одном из кирпичей церкви присутствует узор, подобный следу участка ладони, а также три вмятины, характерные для прижатых к глине пальцев. Возможно, в то время производственный процесс допускал подобные незначительные изъяны либо следы оставили не мастера, а кто-то иной, присутствовавший во время производства плинфы, и на них изначально не обратили внимания.

— Применив специализированное программное обеспечение и научную методологию, наша группа пришла к выводу, что оставившему на плинфе след человеку было 20 — 25 лет. С определенной долей вероятности мы заключили, что он был физически здоров, уверен в себе, являлся творческой натурой. Практичный и собранный, волевой и настойчивый, ответственный и скромный, о чем говорит рисунок, образованный папиллярными узорами. Дать более развернутую характеристику личности и безальтернативно определить пол и рост не представляется возможным, ибо для этого необходимо располагать следами хотя бы нескольких пальцев, поскольку немаловажное значение имеет то, на каком именно пальце руки имеется тот или иной папиллярный узор, — рассказал Дмитрий Гриневич.



Изготовленный экспертами негатив обнаруженного следа. Фото: sb.by

Гродненские специалисты констатируют, что сделанные в ходе экспертиз выводы полностью согласуются с историческими фактами. Следы рук строивших храм мастеров вполне могут присутствовать на плинфе.

Точная дата постройки храма неизвестна. Вместе с тем есть основания полагать, что период возведения датируется второй половиной XII века. Церковь выдержала набеги крестоносцев, разорялась и засыпалась землей для установки пушек в период средневековых войн. В 1853 году из-за подмывания грунта Неманом была частично разрушена, а спустя 46 лет все-таки обрушилась. Восстанавливался храм в XVI — XVII веках. Работы по консервации проведены в начале XX века, а ремонтные в 70 — 80-х годах прошлого столетия. Сейчас храм требует дополнительного ремонта и реставрации, на что из фонда Президента по поддержке культуры и искусства выделены необходимые средства.

В первозданном виде до наших дней сохранились северная и часть западной стены, три апсиды и два западных подкупольных столба. Стены храма имеют толщину около 1,2 м и сложены из плинфы. Это глиняные пластины толщиной около 2,5 см, которые изготавливались древними мастерами вручную в специально сделанных из дерева формах. Затем до двух недель сушились и только потом обжигались в печи.

В верхние части стен и в своды вмурованы голосники. Фасады украшены лопатками ступенчатого профиля, вставками из камней разных оттенков, со шлифованной наружной поверхностью, разноцветными фигурными керамическими плитками. Во время реставрационных работ 1985−86 годов обнаружены фрагменты фресок. До 1906 года здесь находилась чудотворная икона Коложской Божьей Матери, покровительницы Гродненщины, которая впоследствии была утрачена.