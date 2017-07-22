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Жители Санкт-Петербурга постят в социальных сетях фото июльских сугробов

22.07.2017 23:34 — Новости Культуры | Tut.by  
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В конце июля на улицах Санкт-Петербурга образовались сугробы. Те, кто уже не ждет ничего хорошего от этого лета, подумал, что в городе выпал снег. Но всему виной оказался сильный град, который прошел сегодня в северной столице России.

 

Публикация от Maria (@himgirl) Июл 22 2017 в 5:37 PDT

 

Публикация от Seryozha (@ya_seryozha) Июл 22 2017 в 12:39 PDT

В YouTube есть и видео июльского «снега».

 
 
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Всему виной оказался сильный град, который прошел сегодня в северной столице России.

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