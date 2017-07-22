Жители Санкт-Петербурга постят в социальных сетях фото июльских сугробов

В конце июля на улицах Санкт-Петербурга образовались сугробы. Те, кто уже не ждет ничего хорошего от этого лета, подумал, что в городе выпал снег. Но всему виной оказался сильный град, который прошел сегодня в северной столице России.

Публикация от Maria (@himgirl) Июл 22 2017 в 5:37 PDT

Публикация от Evgenie Polyntsov (@skygoga) Июл 22 2017 в 5:25 PDT

Публикация от Алексей Полторанин (@poltoranin) Июл 22 2017 в 11:07 PDT

Публикация от Seryozha (@ya_seryozha) Июл 22 2017 в 12:39 PDT

Публикация от E U G E S H A (@eugeniaparmanina) Июл 22 2017 в 10:13 PDT

Публикация от Денис (@dionysusgod1) Июл 22 2017 в 6:55 PDT

В YouTube есть и видео июльского «снега».