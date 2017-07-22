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Жители Санкт-Петербурга постят в социальных сетях фото июльских сугробов
22.07.2017 23:34 — Новости Культуры | Tut.by
В конце июля на улицах Санкт-Петербурга образовались сугробы. Те, кто уже не ждет ничего хорошего от этого лета, подумал, что в городе выпал снег. Но всему виной оказался сильный град, который прошел сегодня в северной столице России.
В YouTube есть и видео июльского «снега».
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Всему виной оказался сильный град, который прошел сегодня в северной столице России.
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