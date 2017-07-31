Во всем мире 31 июля отметили юбилей великого ученого из-под белорусского Мира. 215 лет назад родился Игнат Домейко. Основные торжества проходят в чилийской столице Сантьяго и Минске. Здесь собрались потомки нашего земляка, «открывшего» Америку, сообщается в сюжете канала ОНТ .

В музее извлекают из недр упаковки артефакты с отпечатками того, кто первым в 1845 году обнаружил белый минерал. Domeykit назван в честь Домейко. Domeykanus и 10 иных редких камней тоже в составе выставки.

«Дзякуючы Пасольству Рэспублікі Беларусь у Французскай Рэспубліцы мы змаглі дамовіцца з Горнай школай Парыжа, дзе навучаўся Ігнат Дамейка, і атрымаць тую калекцыю мінералаў, якую ён каталагізаваў», — говорит Игорь Ложечник, ученый секретарь музея «Замковый комплекс «Мир».

Опись 1847 года тоже в Мире. От руки геолога послание кому-то из университета Сорбонны. Экспонаты на два месяца белорусского Года науки — лишь за страховку. Откроют минералы Домейко в первом зале замка, в 10 километрах от имения Медвядка (родины национального героя Чили). Его сейчас хотят причислить к блаженным.

В Красном костеле Минска — особая служба. За Домейко просили на белорусском языке. Ученый свободно владел польским, французским. За три месяца освоил испанский. Отправился покорять вершины Южной Америки, нашел в Чили свою любовь.

«Ему было 47 лет, а ей 15. Он так увлекся Энрикетой, а она была покорена голубыми глазами Игнатио, что через два месяца они поженились. Это было начало нашей династии. Домейко вспоминал, что его так одолевала страсть, что отправился в горы Анды, чтобы остудить себя», — рассказывает Пас Домейко, правнучка Игната Домейко (Австралия).

Историю своей семьи (сейчас в мире около 200 Домеек) 15 лет назад Пас рассказала на страницах книги. Сегодня сеньора поработала в библиотеке Адама Мицкевича — автора поэмы «Дзяды». Там в образе эконома Жеготы — земляк и друг.

Недалеко от Национальной библиотеки Беларуси расположена улица Игната Домейко. А если взглянуть на небо, то где-то кружится малая планета имени «великого наставника». Открыли астероид в 1975 году чилийские ученые.

Домейко в Чили возглавлял национальный университет, организовал службу метеорологии и реализовал проект водопровода в Сантьяго. Свыше 130 научных трудов сегодня можно было обсудить на академической конференции в Минске.

«Ён належаў да кагорты беларускай шляхты, якая шанавала мову і гісторыю. Дзякуючы такім людзям, як Дамейка, быў закладзены падмурак нашай нацыянальнай ідэнтычнасці», — говорит министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Министр Макей, к слову, земляк Домейко. В офисе МИДа открылась фотодокументальная выставка «Титан науки» и состоялось возвращение эмигранта. Монография потомка впервые издана на языке предка.

«В Мире похоронен его отец. Считаю, что необходимо изучать биографии таких знаменитых людей, — отмечает Ольга Попко, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей. — Может, со временем мы приедем с вами в Медвядку, увидим домик Игната Домейко». Таковы инициативы депутата от региона Новогрудок-Кореличи, для которого Домейко может стать «золотой жилой», как для Чили месторождения селитры, серы, меди и серебра, которые первым обнаружил Домейко. Сегодня это имя есть не только на карте планеты, но и Вселенной.