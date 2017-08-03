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Минчанам бесплатно покажут вестерн и комедию

04.08.2017 17:20 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 авг — Sputnik. Американские фильмы покажут бесплатно в пятницу и субботу под открытым небом на улице Зыбицкой в Минске, сообщили Sputnik в Мингорисполкоме.

Минчанам бесплатно покажут вестерн и комедию
© Фото: HBO
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Фильмы разных стран бесплатно показывают на популярной минской улице в рамках проекта Open Air Cinema.

Продолжатся кинопоказы американскими лентами. Так, в эту пятницу в 21:00 здесь можно будет посмотреть вестерн "Дуэль", главные роли в котором исполнили Лиам Хемсворт и Вуди Харрельсон.

В субботу в 21:00 под открытым небом будет показана комедия "Экстрамен" — здесь главные роли исполнили Кевин Клайн, Пол Дано и Кэти Холмс.

Для зрителей во дворике гостиницы "Монастырская" организованы 220 мест, также работают кинобар и кафе.

Проект Open Air Cinema начался этим летом. Непосредственное участие в реализации идеи бесплатных кинопоказов принимал Юрий Чечукевич — экс-глава "Киновидеопроката", скончавшийся на минувшей неделе.

 
Теги: Минск
 
 
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Проект Open Air Cinema продолжается уже без одного из основателей - Юрия Чечукевича.

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