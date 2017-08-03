|
Минчанам бесплатно покажут вестерн и комедию
04.08.2017 17:20 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 авг — Sputnik. Американские фильмы покажут бесплатно в пятницу и субботу под открытым небом на улице Зыбицкой в Минске, сообщили Sputnik в Мингорисполкоме.
Фильмы разных стран бесплатно показывают на популярной минской улице в рамках проекта Open Air Cinema.
Продолжатся кинопоказы американскими лентами. Так, в эту пятницу в 21:00 здесь можно будет посмотреть вестерн "Дуэль", главные роли в котором исполнили Лиам Хемсворт и Вуди Харрельсон.
В субботу в 21:00 под открытым небом будет показана комедия "Экстрамен" — здесь главные роли исполнили Кевин Клайн, Пол Дано и Кэти Холмс.
Для зрителей во дворике гостиницы "Монастырская" организованы 220 мест, также работают кинобар и кафе.
Проект Open Air Cinema начался этим летом. Непосредственное участие в реализации идеи бесплатных кинопоказов принимал Юрий Чечукевич — экс-глава "Киновидеопроката", скончавшийся на минувшей неделе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект Open Air Cinema продолжается уже без одного из основателей - Юрия Чечукевича.
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии