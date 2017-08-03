Минчанам бесплатно покажут вестерн и комедию

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Американские фильмы покажут бесплатно в пятницу и субботу под открытым небом на улице Зыбицкой в Минске, сообщили Sputnik в Мингорисполкоме.

Фильмы разных стран бесплатно показывают на популярной минской улице в рамках проекта Open Air Cinema.

Продолжатся кинопоказы американскими лентами. Так, в эту пятницу в 21:00 здесь можно будет посмотреть вестерн "Дуэль", главные роли в котором исполнили Лиам Хемсворт и Вуди Харрельсон.

В субботу в 21:00 под открытым небом будет показана комедия "Экстрамен" — здесь главные роли исполнили Кевин Клайн, Пол Дано и Кэти Холмс.

Для зрителей во дворике гостиницы "Монастырская" организованы 220 мест, также работают кинобар и кафе.

Проект Open Air Cinema начался этим летом. Непосредственное участие в реализации идеи бесплатных кинопоказов принимал Юрий Чечукевич — экс-глава "Киновидеопроката", скончавшийся на минувшей неделе.