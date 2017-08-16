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Дочь Мулявина приняла участие в открытии памятника отцу в Минске

17.08.2017 11:43 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 авг — Sputnik. Дочь белорусского "песняра" Владимира Мулявина Марина приняла участие в открытии памятника отцу Минске, передает корреспондент Sputnik.

Дочь Мулявина приняла участие в открытии памятника отцу в Минске
© Sputnik/ Александр Кривошеев
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В 2014 году памятник художественному руководителю ВИА "Песняры" Владимиру Мулявину появился на его малой родине — в Екатеринбурге. Участие в его создании тогда принимала белорусская сторона. Спустя три года земляки "песняра" сделали ответный ход. На мероприятии присутствовала российская делегация во главе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

"Родители папы когда-то выбрали родиной Урал. Он, будучи взрослым мужчиной, — Беларусь. И его любовь посвящается белорусской музыке", — отметила Марина Мулявина.

Дочь Мулявина приняла участие в открытии памятника отцу в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Дочь Владимира Мулявина Марина

Автор памятника Александр Кострюков отметил, что на создание образа "песняра" у него ушло 14 лет. А сама работа над монументом заняла месяц.

Мнения по поводу места, где должен появиться монумент, были разные. В частности, предлагалось поставить его перед зданием Белорусской государственной филармонии. Но, по мнению Кострюкова, это было бы неправильно.

"Там уже находится песняр (Якуб Колас — Sputnik) огромного размера. Напротив сделать такую же фигуру — это неправильно было бы. А потом сквер — то место, где он имел удовольствие отдыхать, перекур и так далее. У меня была задача делать камерную скульптуру, чтобы это была тишина, покой, отдых", — сказал скульптор.

Кроме того, как прозвучало на открытии, заветной мечтой супруги Мулявина — Светланы Пенкиной — было открытие памятника именно в сквере.

Композитор Олег Молчан в свою очередь признался Sputnik, что ему хотелось бы, чтобы памятник профинансировала белорусская сторона.

"Хотелось бы, чтобы было от белорусского народа. Было бы написано от белорусского народа. Но коль так получилось, главное — что памятник есть, и память человеку отмечена", — отметил собеседник агентства.

В мероприятии по открытию памятника Мулявину кроме деятелей культуры также приняли участие и официальные лица страны.

 
Теги: Минск
 
 
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Монумент появился на бульваре, названном в честь белорусского "песняра", хотя ранее думали установить памятник напротив Белгосфилармонии.

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