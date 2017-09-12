Макаревич обвинил Тома Йорка в воровстве клипа

МИНСК, 13 сен – Sputnik. Солист российской рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич обвинил британский коллектив Radiohead в воровстве идеи для нового клипа.

Группа Radiohead существует с 1985 года и многими критиками считается одной из величайших в истории. О влиянии на свое творчество солиста группы Тома Йорка заявляют многие известные музыканты.

Новый клип на песню "Lift" группа представила в среду 13 сентября. За несколько часов видео собрало 600 тысяч просмотров.

Фанатам новая работа Radiohead понравилась, однако нашлись и недовольные. Так, солист "Машины времени" Андрей Макаревич заявил о том, что группа Тома Йорка содрала "его клип на песню "Место, где свет", снятый в 2001 году.

Radiohead пока на это заявление Макаревича не отреагировала.

Свой девятый студийный альбом "A Moon Shaped Pool" группа Radiohead выпустила в мае текущего года.