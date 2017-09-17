С приходом осени кроме грибов в лесу появляются соломенные фигуры вдоль дорог. С ними делают не меньше фото, чем с золотыми листьями, но оценивают их по-разному. Появление этих «скульптур» — верный признак того, что город — районный или областной центр — вскоре принимает праздник урожая. TUT.BY собрал фото типичных скульптур из соломы за последние 6 лет.

2011. Столица "Дожинок" — Молодечно









2012. Столица "Дожинок" — Горки



Фото: Белта









2013. Столица "Дожинок" — Жлобин

#bytrash #belarus Публикация от Виктор (@viktorkleo) Окт 6 2013 в 1:33 PDT



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

2014. Столица "Дожинок" — Городок