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Соломенная стабильность. Фигуры к "Дожинкам" разных лет
18.09.2017 16:42 — Новости Культуры | Tut.by
С приходом осени кроме грибов в лесу появляются соломенные фигуры вдоль дорог. С ними делают не меньше фото, чем с золотыми листьями, но оценивают их по-разному. Появление этих «скульптур» — верный признак того, что город — районный или областной центр — вскоре принимает праздник урожая. TUT.BY собрал фото типичных скульптур из соломы за последние 6 лет.
2011. Столица "Дожинок" — Молодечно
2012. Столица "Дожинок" — Горки
2013. Столица "Дожинок" — Жлобин
2014. Столица "Дожинок" — Городок
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