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Соломенная стабильность. Фигуры к "Дожинкам" разных лет

18.09.2017 16:42 — Новости Культуры | Tut.by  
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С приходом осени кроме грибов в лесу появляются соломенные фигуры вдоль дорог. С ними делают не меньше фото, чем с золотыми листьями, но оценивают их по-разному. Появление этих «скульптур» — верный признак того, что город — районный или областной центр — вскоре принимает праздник урожая. TUT.BY собрал фото типичных скульптур из соломы за последние 6 лет.

2011. Столица "Дожинок" — Молодечно



2012. Столица "Дожинок" — Горки


Фото: Белта



2013. Столица "Дожинок" — Жлобин

 

#bytrash #belarus

Публикация от Виктор (@viktorkleo) Окт 6 2013 в 1:33 PDT


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

 

2014. Столица "Дожинок" — Городок

 

#дожинки #dniwetour #дубровно

Публикация от kh93b 6ygraB/l (@budgawl) Сен 14 2014 в 6:39 PDT

 

#беларусь #дожинки #осень #belarus

Публикация от Петрова Юлия

 
 
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С приходом осени кроме грибов в лесу появляются соломенные фигуры вдоль дорог. TUT.BY собрал фото типичных скульптур из соломы за последние 6 лет.

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