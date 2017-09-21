До открытия «Беларусьфильма» после 10-летней реконструкции осталось полтора месяца. TUT.BY побывал в новопостроенном корпусе киностудии и заглянул в ее главную сокровищницу — склады, где хранится реквизит из знакомых с детства фильмов. Костюмы Анастасии Слуцкой и лисы Алисы, интерьеры короля Стаха и Иосифа Сталина… Прогулявшись здесь, можно затеряться в эпохах. Что мы и предлагаем сделать в нашем репортаже.





«Иногда шить костюмы приходится на глаз, снимая мерку с актера на экране»

В национальной киностудии «Беларусьфильм» Галина Бугара работает 17 лет, два последних — начальником цеха подготовки съемок (ЦПС). В зоне ее ответственности — около 90 тысяч единиц одежды, оружия, мебели и прочего реквизита, снимавшегося в различных фильмах со дня создания киностудии. Недавно все склады цеха переехали в новое здание, построенное благодаря реконструкции.

— Нам буквально пришлось эвакуироваться! — рассказывает Галина Леонидовна. — В старом корпусе была такая течь, что можно было лодку пускать. Реквизит сырел и портился. Нужно было спасать его и людей. Часть имущества перевезили очень быстро. Но для остальных вещей пришлось изготовить стеллажи, используя каждый сантиметр площади. Пока только начинаем обживаться.





По соседству с центром подготовки съемок разместились центр декоративно-технических сооружений (их превращают в съемочные павильоны), столярные мастерские (тут делают декорации), а также новые гримерные.

Сам ЦПС — отдельный мир. Он хранит реквизит, который использовался в белорусских и некоторых зарубежных фильмах. В цеху — семь складов, а также прачечная, химчистка и пошивочный участок, пиротехнический, склад оружия, который, разумеется, находится под сигнализацией. Пошивочный занимается костюмами для фильмов и спектаклей. В день, когда мы приходим на «Беларусьфильм», швеи как раз подгоняют по фигуре одежду для актеров, которые снимаются в военной картине «Не игра».

Художественный модельер Нина Кудинович на киностудии работает 27 лет. Шутит, что «Беларусьфильм» — это наркотик. За все время через ее руки прошли сотни костюмов для десятка картин.

— Исторические работы — самые сложные. Хотя трудности не пугают, потому что интересно. Углубишься в свой 19-й век и сидишь там, изучаешь.

Как создаются костюмы? Нина Валерьяновна объясняет: художник по костюмам вместе с режиссером решают, какая одежда должна быть на актерах. Художник делает эскизы, модельер переводит их в технические рисунки. Снимаются размеры, делаются выкройки, назначаются примерки.





— Последнее, что мы шили, предназначено для спектакля «Волки и овцы», который идет в Театре-студии киноактера (входит в структуру «Беларусьфильма». — Прим. TUT.BY). Делали эти костюмы месяца три, так как в спектакле три состава актеров. И у каждого свой характер. Поэтому под каждого мы создаем что-то отдельное. Кому-то цвет подходит, а кому-то — нет. Учитывается все, и капризы тоже, — улыбается Нина Валерьяновна.

Бывают задачи и посложнее. Например, недавно создатели одной из российских картин, съемки которой проходят в Беларуси, заказала у киностудии костюмы. Пошить их нужно было на глаз, смерив актеров на экране телевизора.

— Даже сценарий почитать не дали, что было бы хорошо. Но мы справились.

После съемок все костюмы сдувают с себя кинолоск и отправляются на хранение в склады. Их, напомним, в ЦПС семь.

Стильные женщины и модники мужчины

Под номером 1 — склад женской одежды. Первое, что бросается в глаза, — порядок и немыслимая педантичность, с которой разложена и развешана одежда.

У каждой полки — категория и подпись: исторические, довоенные, военного, послевоенного периода, современная, верхняя одежда. Здесь можно отыскать редкие национальные костюмы, платья, сарафаны, блузы, шубы, пальто, дубленки, жилеты. Да и выбор вышиванок огромен.









Но главная ценность склада — это легендарный плащ лисы Алисы из «Приключений Буратино», сказочное платье из экранизации «Шляхціча Завальні» и неповторимые одежды Анастасии Слуцкой из одноименной картины.



Слева направо: платье из экранизации «Шляхціча Завальні», плащ лисы Алисы и одежды Анастасии Слуцкой из одноименной картины

Судя по содержимому следующего склада, мужчины в фильмах не меньшие модники. В «отделе» мужской одежды найдется все: разные виды брюк, рубашек, пиджаков, фраков, жилетов, плащей, пальто, галстуков, перчаток, халатов и разных модификаций костюмов Деда Мороза.





Среди них отдельно стоит вешалка, на которой собралась концентрация белорусской фильмографии: крошечная жилетка Буратино, добротный наряд Карабаса Барабаса («В нем играл сам Этуш!» — восхищенно комментирует Галина Леонидовна), костюмы из картин «Анастасия Слуцкая», «Рыжий, честный, влюбленней», «Альпийская баллада», «Сказка о Звездном мальчике» и многих других.



Костюм Пьеро



Костюм Буратино

— Мы могли бы сшить новый костюм для того же Буратино, Пьеро. Но так хочется сохранить оригинальные вещи! Ведь мы понимаем: это то, с чем связаны детские воспоминания многих. Не хотелось бы их забывать, — отмечает Галина Бугара.

«За одну минуту из патриота можно превратиться в предателя, и наоборот»





На складе военной одежды все рассортировано по-военному четко и строго. Здесь соседями стали те, кто в истории обычно противостояли друг другу: царские и кайзеровские войска, партизаны и полицаи, солдаты Красной Армии и немецкие офицеры, советские летчики и гитлеровские танкисты.

— На этой стойке — Первая мировая война: формы немецкой и царской армии. Тут — галифе и гимнастерки времен Великой Отечественной войны. Ниже хранятся по размерам сапоги и ремни. Дальше форма советских войск, офицеров и солдат: кители, шинели, пальто, плащи, фуражки, пилотки. Здесь партизанская одежда. Тут немецкая. Наверху поляки и немцы зимние. Там одежда для летчиков и механиков. Тулупы — партизанские, — чеканит заведующая складом Неонила Коваленко. — Это все собиралось после войны, когда кинематографисты ездили по деревням, искали оригинальные вещи. Наша задача сейчас — их сохранить.



Неонила Коваленко

С этим, повторяется начальник ЦПС, были проблемы. При переноске одежды ее кинули на пол.

— Все было вперемешку, практически валялось. Неонила Владимировна разбирала вещи самостоятельно, сушила, сделала планограмму склада, раскладывала по местам. Человек работает на «Беларусьфильме» всего год, но проделал титаническую работу. Я бы хотела это отметить.

К слову, на складе военной одежды хранится более 20 тысяч вещей.





«И это не считая мелочовки», — добавляет Галина Леонидовна. «Мелочовка» находится в шкафу под замком. В нем — тысячи погон, петлиц, звезд, кокард разных армий. Магическое место получается: за одну минуту из патриота можно превратиться в предателя, и наоборот.

— Сейчас этот склад востребован: приезжают поляки, немцы, американцы, итальянцы, — рассказывает начальник ЦПС. — Видят такую коллекцию и хотят снимать у нас. А раз снимают, то деньги идут в Беларусь. Мы получаем за свои услуги валюту. Это выгодно для киностудии.

Туфли Анастасии Слуцкой и 55 томов сочинений Ленина





Склад обуви и головных уборов встречает двадцатью бесконечными рядами разной всячины. Здесь есть все, что можно носить на голове: шапки, шляпы, панамы, шлемы, каски, фуражки, береты, цилиндры шарфы, шали, диодемы и даже чепчики. Из-за последних даже хотелось крикнуть «ура!» и подбросить их в воздух.

Ноги тоже не останутся в обиде: у них есть огромный выбор ботинок, сапог, сандалий, туфель, ботинок и даже лаптей, которые очень востребованы.





Из особенного — на складе хранятся диадемы Анастасии Слуцкой и ее хрупкие белые туфли из тонкой кожи. Также здесь можно отыскать деревянные башмаки папы Карло и нечто, похожее на катуллы, из «Города мастеров».





А вот склад реквизита — это настоящий затерянный мир. В большей степени он затерялся в советском прошлом.













Тут можно найти абсолютно все: печатные машинки и телефоны любой пятилетки прошлого века, 55 томов сочинений Ленина, олдскульные велосипеды, раритетные фортепиано, собрание картин, книг, икон, часов, разнообразная посуда, самовары, телевизоры, радиоприемники, календари, старинные фотоаппараты, игрушки, подсвечники. Всего — 13,5 тысячи единиц реквизита.





Любой сюжет найдет себе антураж на этом складе. Даже не самый радужный: за стройными рядами пианино можно встретить похоронные кресты, а рядом отыскать венок или рыцарские доспехи.

Многие предметы снимались не раз — кочуют из одной картины в другую. Верными себе и одному фильму остались куклы сверчка и богомола, сыгравшие в «Приключениях Буратино». Они лежат на самом видном месте. Как и слегка поверженные куклы из «Дикой охоты короля Стаха». Рядом разместилась копия креста Ефросиньи Полоцкой — он играл в фильме «Анастасия Слуцкая».



«Дикая охота»

Целую стену склада занимает бутафорское оружие. На него чуть зловещим, а может, и укоризненным взглядом смотрят бюсты Сталина и Ленина, статуи Гоголя и Тургенева, а также чучела животных.

Что всегда пользуется спросом? Кровати с металлическими спинками

Склад мебели — последняя точка нашей экскурсии. Первое, что привлекает внимание, — черная старинная мебель. Впервые она сыграла свою роль в «Дикой охоте короля Стаха», после переместилась в «Черный замок Ольшанский». Но на этом ее кочевая история не окончилась.





— Мебель для «Дикой охоты короля Стаха» собиралась по различным усадьбам, если я не ошибаюсь. Вся черная линейка, которую вы видите, часто мелькает в разных фильмах.

Старинной мебели здесь немного. Часть находится в Несвижском замке: ее он взял в прокат сроком на пять лет.

Зато здесь можно найти зеркало из «Рыжика в Зазеркалье», велосипед из «По секрету всему свету» и диванчик из сериала «Красная королева», на которой сидела актриса Ада Роговцева, сыгравшая одну из ролей.

Но это, как оказалось, не самые популярные вещи. Мебель, которая всегда пользуется спросом, — кровати с металлическими спинками и тумбочки для военных картин.

— Гробы тоже востребованы, последнее время каждую неделю их берут, — то ли в шутку, то ли всерьез говорит Галина Леонидовна.



Мебельный склад

Кроме этого, на складе есть множество стульев (плетеных и обычных), школьных парт военного и послевоенного времени, столы, стеллажи, этажерки, диваны, кресла-качалки, зеркала, печи-буржуйки. Многие фильмы из этих запасов создают себе интерьер. Например, так поступил российский фильм «Экспроприатор», который практически полностью снимался с местной мебелью.

В ближайшей перспективе центр подготовки съемок готовится довести все до ума: отмыть, отсортировать, структурировать и сделать так, чтобы искать вещи было легко и комфортно. Для этого, по словам начальника, есть главное условие: теплые и комфортные помещения, в которых никто не будет мерзнуть. Далее «Беларусьфильм» планирует организовать открытую выставку, чтобы легендарные костюмы, куклы и реквизит не покрывались пылью на складах, а знакомили всех желающих со своей увлекательной историей.



Галина Бугара

К слову, есть еще один способ познакомиться с сокровищницей «Беларусьфильма». Любой предмет со склада можно взять в аренду за 2−5 рублей в сутки. Такая услуга доступна для любой организации или клуба, но не физического лица. От этой практики киностудия отказалась совсем недавно.





— Ты выдаешь хорошую вещь, а тебе возвращают тряпку, которую сложно потом восстановить. Поэтому мы приняли решение работать только с организациями. У них больше ответственности. Наш реквизит берут напрокат многие зарубежные партнеры, администрации городов, различные исторические клубы. Радостно, что эти вещи и после завершения съемок проживают еще одну (а часто и не одну) жизнь. Ведь к нам обращаются очень часто. Иностранцы говорят, что наши склады — одни из лучших в Европе, — подводит черту наш экскурсовод.