Эти выходные афиша предлагает провести с размахом: Дубровно станет столицей региональных «Дажынак», Городок примет спортивно-музыкальный фестиваль, в Витебске устроят «Птушыны сход» и праздник национальной культуры. В городских театрах представят три премьеры, а филармония торжественно откроет новый сезон.

«Птушыны сход»: праздник птиц

В честь Международного дня наблюдения птиц в Витебске второй год подряд устраивают «Птушыны сход» — акцию для любителей пернатых.

Детей и взрослых ждут рассказы опытных заводчиков, лекции орнитологов, экологические мастер-классы, выступление фокусника, театра «Этюд», квест «В поисках птицы счастья» от театральной студии «ПерфонАнс», фотозона и многое другое.

Детали программы — в группе и у организатора Агаты Даниловой: +375 33 611−60−20.

Праздник пройдет на двух площадках: в «Арт-пространстве «Толстого, 7» (ул. Толстого, 7) и культурно-историческом комплексе «Золотое кольцо города Витебска «Двина» (ул. Чайковского, 3 и 5). Начало 30 сентября в 11.00, билет — 2 рубля.

«Дажынкі» в Дубровно

В Дубровно 30 сентября пройдет областной фестиваль-ярмарка тружеников села «Дажынкі-2017». Тематические проекты, концерты, открытие новых городских объектов и многое другое ждут всех, кто придет и приедет на праздник хлеборобов.

Подробная программа праздника — по ссылке .



Фото: Игорь Матвеев

Дубровно, 30 сентября, с 9.00 до 21.30, вход бесплатный.

GorodRock: спортивно-музыкальный фестиваль

В программе — файер-шоу, выступление байкеров, соревнования по бирпонгу, фуд-корт ресторана прибалтийской кухни, концерт. Хедлайнер фестиваля — группа «Дай Дарогу».

Подробности — в группе . Трансфер из Витебска организован здесь . Инфолиния: +375 29 804−06−99, +375 33 342−32−71, +375 29 719−30−20.





Городок, 30 сентября, с 15.00 до 0.00, билеты: 7,5 рубля — по предзаказу, в день фестиваля — 10 рублей, детям до 10 лет — бесплатно.

Воркшоп «Компьютерное зрение»

Цикл научных лекций простым языком «Наука вне себя в Витебске» открывает новый сезон. На встрече в эту субботу расскажут, как и какие задачи сейчас решает компьютерное зрение, что такое нейронные сети и т.д.

Подробности — в группе .





Витебская областная научно-техническая библиотека (ул. Пушкина, 6), 30 сентября, 13.00, вход: добровольное пожертвование — рубль.

Премьеры: спектакль для детей, гастроли театров, открытие сезона в филармонии

В театре «Лялька» 1 октября в 11.00 презентуют новый спектакль «Фенька» — о необычной веселой девочке, которая еcт гвозди и пьет школьные чернила, по одноименному произведению Леонида Пантелеева, автора «Республики Шкид». Билет — 5 рублей.

В драмтеатре на суд витебских зрителей артисты минского театрального проекта Comedy-Art представят семейную комедию «Любовницы моего мужа». По сюжету жена архитектора и неудачника Георгия, а также три его любовницы — успешны в карьере, но несчастливы в семейной жизни, почти подружились и из женской солидарности решили отомстить Георгию. Как им это удалось, можно узнать 29 сентября в 19.00.

А в воскресенье в 18.00 гомельская труппа презентует комедию «Перебор». Она начинается как классический анекдот о неожиданном возращении супруга из командировки, а дальше фигурируют жены и мужья, любовники и любовницы, черный дипломат с секретом, прыжки с балкона одиннадцатого этажа…

В честь Международного дня музыки филармония в воскресенье в 18.00 откроет новый сезон концертом симфонического оркестра. Блестящий «Полонез» и «Вальс» из оперы «Евгений Онегин», «Русский танец» из легендарного «Лебединого озера», а также новая программа от лучших исполнителей порадуют ценителей классической музыки. Цена билетов: 9−10 рублей.





Мастер-классы для детей и взрослых

В субботу в фойе у центрального входа ТЦ Green с 15.00 до 17.00 для детей пройдет последний из цикла сентябрьских бесплатных творческих мастер-классов. Тема занятия — «Изготовление поделок, аквагрим».

Для тех, кто постарше, в битлз-клубе «Чердачок» (ул. Октябрьская, 12) в воскресенье в 18.00 школа танцев «Стиляги-хоп» устраивает танцевальную вечеринку с бесплатным мастер-классом по блюзу. В 19.00 стартует танцевальная программа, вход — 4−5 рублей.

Предварительная регистрация обязательна на сайте школы танцев или по телефону: +375 29 597−00−50.





«Фэст вышыванкі»: выступы, кiрмаш, паб-квіз

Пасля ўдалага пачатку ў Гродне свята нацыянальнай культуры завітае ў Віцебск, дзе цэлы дзень будуць праходзіць паэтычныя і празаічныя выступы, прэзентацыі. Адкрыецца кірмаш, на якім будуць прадстаўленыя кнігі, кружэлкі, беларускамоўныя настолкі, сувеніры з розных рэгіёнаў Беларусі.

Напрыканцы дня ахвочыя возьмуць удзел у паб-квізе «Імбрыкі ды імбрычкі», дзе можна будзе выйграць каштоўныя прызы, паказаць веды па гісторыі, культуры і мове (для ўдзелу патрэбна папярэдняя рэгістрацыя па спасылцы ).

Падрабязная праграма — тут .





Арт-паб Torvald, 1 кастрычніка, 12.00, уваход: 5 рублёў.

Футбольный матч

В рамках 24-го тура чемпионата Беларуси по футболу состоится матч между клубами «Витебск» и «Динамо» (Брест).

Статистика показывает, что последние четыре домашние игры с брестчанами у «бело-синих» выдавались удачными — с общим счетом 8:1. Всех болельщиков приглашают поддержать наших футболистов и в эту пятницу, 29 сентября.

Детали — в группе .





ЦСК, 29 сентября, 18.30, билеты: рубль — детский, 2 рубля — женский, 4 рубля — мужской.