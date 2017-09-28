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Праздник птиц, рок-фестиваль, "Фэст вышыванкі". Топ-8 идей для уикенда в витебской афише
29.09.2017 07:06 — Новости Культуры | Tut.by
Эти выходные афиша предлагает провести с размахом: Дубровно станет столицей региональных «Дажынак», Городок примет спортивно-музыкальный фестиваль, в Витебске устроят «Птушыны сход» и праздник национальной культуры. В городских театрах представят три премьеры, а филармония торжественно откроет новый сезон.
«Птушыны сход»: праздник птиц
В честь Международного дня наблюдения птиц в Витебске второй год подряд устраивают «Птушыны сход» — акцию для любителей пернатых.
Детей и взрослых ждут рассказы опытных заводчиков, лекции орнитологов, экологические мастер-классы, выступление фокусника, театра «Этюд», квест «В поисках птицы счастья» от театральной студии «ПерфонАнс», фотозона и многое другое.
Детали программы — в
«Дажынкі» в Дубровно
В Дубровно 30 сентября пройдет областной фестиваль-ярмарка тружеников села «Дажынкі-2017». Тематические проекты, концерты, открытие новых городских объектов и многое другое ждут всех, кто придет и приедет на праздник хлеборобов.
Подробная программа праздника — по
GorodRock: спортивно-музыкальный фестиваль
В программе — файер-шоу, выступление байкеров, соревнования по бирпонгу, фуд-корт ресторана прибалтийской кухни, концерт. Хедлайнер фестиваля — группа «Дай Дарогу».
Подробности — в
Воркшоп «Компьютерное зрение»
Цикл научных лекций простым языком «Наука вне себя в Витебске» открывает новый сезон. На встрече в эту субботу расскажут, как и какие задачи сейчас решает компьютерное зрение, что такое нейронные сети и т.д.
Подробности — в
Премьеры: спектакль для детей, гастроли театров, открытие сезона в филармонии
В театре «Лялька» 1 октября в 11.00 презентуют новый спектакль «Фенька» — о необычной веселой девочке, которая еcт гвозди и пьет школьные чернила, по одноименному произведению Леонида Пантелеева, автора «Республики Шкид». Билет — 5 рублей.
В драмтеатре на суд витебских зрителей артисты минского театрального проекта Comedy-Art представят семейную комедию «Любовницы моего мужа». По сюжету жена архитектора и неудачника Георгия, а также три его любовницы — успешны в карьере, но несчастливы в семейной жизни, почти подружились и из женской солидарности решили отомстить Георгию. Как им это удалось, можно узнать 29 сентября в 19.00.
А в воскресенье в 18.00 гомельская труппа презентует комедию «Перебор». Она начинается как классический анекдот о неожиданном возращении супруга из командировки, а дальше фигурируют жены и мужья, любовники и любовницы, черный дипломат с секретом, прыжки с балкона одиннадцатого этажа…
В честь Международного дня музыки филармония в воскресенье в 18.00 откроет новый сезон концертом симфонического оркестра. Блестящий «Полонез» и «Вальс» из оперы «Евгений Онегин», «Русский танец» из легендарного «Лебединого озера», а также новая программа от лучших исполнителей порадуют ценителей классической музыки. Цена билетов: 9−10 рублей.
Мастер-классы для детей и взрослых
В субботу в фойе у центрального входа ТЦ Green с 15.00 до 17.00 для детей пройдет последний из цикла сентябрьских бесплатных творческих мастер-классов. Тема занятия — «Изготовление поделок, аквагрим».
Для тех, кто постарше, в битлз-клубе «Чердачок» (ул. Октябрьская, 12) в воскресенье в 18.00 школа танцев «Стиляги-хоп» устраивает танцевальную вечеринку с бесплатным мастер-классом по блюзу. В 19.00 стартует танцевальная программа, вход — 4−5 рублей.
Предварительная регистрация обязательна на
«Фэст вышыванкі»: выступы, кiрмаш, паб-квіз
Пасля ўдалага пачатку ў Гродне свята нацыянальнай культуры завітае ў Віцебск, дзе цэлы дзень будуць праходзіць паэтычныя і празаічныя выступы, прэзентацыі. Адкрыецца кірмаш, на якім будуць прадстаўленыя кнігі, кружэлкі, беларускамоўныя настолкі, сувеніры з розных рэгіёнаў Беларусі.
Напрыканцы дня ахвочыя возьмуць удзел у паб-квізе «Імбрыкі ды імбрычкі», дзе можна будзе выйграць каштоўныя прызы, паказаць веды па гісторыі, культуры і мове (для ўдзелу патрэбна папярэдняя рэгістрацыя па
Падрабязная праграма —
Футбольный матч
В рамках 24-го тура чемпионата Беларуси по футболу состоится матч между клубами «Витебск» и «Динамо» (Брест).
Статистика показывает, что последние четыре домашние игры с брестчанами у «бело-синих» выдавались удачными — с общим счетом 8:1. Всех болельщиков приглашают поддержать наших футболистов и в эту пятницу, 29 сентября.
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Эти выходные афиша предлагает провести с размахом: Городок примет у себя спортивно-музыкальный фестиваль, в Витебске устроят "Птушыны сход" и праздник...
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