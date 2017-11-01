ДОСЬЕ: К 135-летию народного поэта Беларуси Якуба Коласа

Якуб Колас. Фото с сайта Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа в Минске

Народный поэт Беларуси Якуб Колас вписал своим творчеством замечательную страницу в историю белорусской литературы, его произведения иллюстрируют целую эпоху в культурной жизни страны, огромный пласт национальной жизни. 3 ноября исполняется 135 лет со дня роджения великого поэта и прозаика, драматурга и переводчика, критика и публициста, наставника литературной молодежи, крупного ученого, прекрасного лингвиста и фольклориста. Жизнь и деятельность Якуба Коласа пронизаны благородством, неравнодушием, основательным отношением ко всему, верностью принципам, любовью к родной земле.

Своим мощным талантом Якуб Колас открыл неисчерпаемые возможности родного слова, определил основные направления развития белорусской литературы, поднял ее до уровня развитых литератур мира. Даже если бы Якуб Колас не писал своих знаменитых поэм и прозаических произведений, народным песняром его можно бы назвать за одну только лирику. Именно в ней поэт показал жизнь народа широко и полно. Вершиной творчества Якуба Коласа является поэма "Новая зямля", которую и сам поэт считал своим главным произведением. В этой поэме показаны основные социальные противоречия конца XIX века, прославляется человек труда, его духовная красота, его неодолимое стремление стать свободным хозяином на родной земле. Очень близко к "Новай зямлі" стоит поэма Коласа "Сымон-музыка". В ней поэт размышляет о народных истоках искусства, судьбе таланта из народа, духовном возрождении нации, поднимает важные философские, эстетические и психологические вопросы. Вместе с тем это самое лирическое произведение Якуба Коласа. Именно с поэмами "Новая зямля" и Сымон-музыка" Колас вошел в мировую литературу как "белорусский Гомер", создатель поэтического эпоса белорусов. Самым большим прозаическим произведением Якуба Коласа является трилогия "На ростанях", в которой писатель проявил себя крупным мастером художественной прозы. Согласно замыслу автора, трилогия являлась его мемуарным произведением о пережитом на переломном рубеже народной жизни.

Родился Якуб Колас (наст. Мицкевич Константин Михайлович) 3 ноября 1882 года в деревне Акинчицы Столбцовского района Минской области в семье лесника Михаила Казимировича Мицкевича.

В 1902 году окончил Несвижскую учительскую семинарию и начал учительствовать в Ганцевичском районе в деревне Люсино. К этому же времени относятся его первые литературные пробы. В 1906 году Якуб Колас принял участие в нелегальном учительском съезде, который проходил в деревне Николаевщина в Столбцовском районе. После этого он был уволен с должности учителя и два года находился в полулегальном положении. Работал в нелегальной школе для детей-белорусов. Публиковал рассказы и статьи на страницах "Нашай Нівы", составил учебник на родном языке.

В 1908-1911 годах поэт отбывал наказание за участие в учительском съезде в минской тюрьме, где продолжал много писать. Стихотворения, написанные за решеткой, составили отдельный раздел первого сборника поэта "Песні жальбы". После освобождения из тюрьмы он вновь начал учительствовать, плодотворно занимался литературной деятельностью. В 1912 году Якуб Колас впервые встретился с Янкой Купалой. В начале Первой мировой войны Колас был призван на военную службу. В 1917 году направлен на Румынский фронт. Только в 1921 году при содействии белорусского Комиссариата просвещения поэт наконец вернулся на родину. Публиковался в это время мало, но с увлечением работал над эпическими полотнами, в том числе над поэмами "Новая зямля" и "Сымон-музыка".

С возвращением на родину начался новый период жизни и творчества писателя. Он работал в Научно-терминологической комиссии Наркомпросвещения, в литературной комиссии по сбору устного народного творчества при Институте белорусской культуры. Занимался преподавательской деятельностью. В 1921 году опубликованы его аллегорические рассказы "Казкі жыцця", затем вышел сборник стихотворений "Водгулле".

В 1926 году к 20-летию творческой деятельности Якубу Коласу было присвоено звание народного поэта Беларуси. В 1928 году Инбелкульт преобразуется в Белорусскую академию наук. Я.Колас становится академиком. В 1929 году поэт избирается вице-президентом академии наук.

В непростые 30-е годы прошедшего столетия Якуб Колас делал все возможное для развития белорусской культуры и литературы. В эти годы он написал свою знаменитую повесть "Дрыгва" - одно из наиболее популярных произведений того времени. С 1934 года - член Союза писателей СССР.

Во время Великой Отечественной войны Якуб Колас был далеко от Беларуси. Сначала жил в Клязьме, с августа 1941 года - в Узбекистане, но сердце поэта, его мысли, чувства всегда оставались с родиной. Период Великой Отечественной войны был очень сложным в жизни и творчестве песняра. Уже 24 июня 1941 года в газете "Правда" на белорусском языке было опубликовано его стихотворение "Шалёнага пса на ланцуг!", которое определило идейный пафос стихотворного творчества Якуба Коласа этого периода. Рядом с высокопатриотическими стихотворениями, памфлетами он создал произведения философские, пейзажные и даже интимно-лирические. Стихотворения, написанные Якубом Коласом за первые два года войны, составили сборник "Голас зямлі". В военные годы написаны и его поэмы "Суд у лесе" и "Адплата", посвященные героической борьбе белорусских партизан с гитлеровскими захватчиками, а также большое количество публицистических статей.

В разрушенный Минск писатель вернулся в 1944 году. В этом же году он получил звание заслуженного деятеля науки Беларуси, а в 1946 году за стихотворения военных лет "Майскія дні", "Дарогай славы", "Родны шлях" и "Голас зямлі" Якубу Коласу присуждена Государственная премия СССР. После войны он закончил поэму "Рыбакова хата", за которую в 1949 году получил вторую Государственную премию СССР. Работал над завершением трилогии "На ростанях". Писал новые рассказы из цикла "Казкі жыцця", стихотворения и многочисленные публицистические статьи. В сатирических стихах, стихотворных фельетонах, баснях и других произведениях поэт показал себя мастером юмора, уходящего корнями в народную почву.

Якуб Колас - один из зачинателей белорусской детской прозы, автор произведений для детей: поэмы "Міхасёвы прыгоды", стихотворной сказки "Рак-вусач", сборников стихотворений "На рэчцы зімой", "Вершы для дзяцей", сборников рассказов "У старых дубах", "Раніца жыцця". Обработал ряд белорусских народных сказок.

Неотъемлемой частью литературного наследия Якуба Коласа являются драматургические произведения "Антось Лата", "Забастоўшчыкі", "Вайна вайне", "У пушчах Палесся", одноактные пьесы "На дарозе жыцця".

Плодотворно работал и в жанре перевода. Перевел на белорусский язык поэму "Полтава" А.Пушкина, отдельные произведения Т.Шевченко, П.Тычины, А.Мицкевича, Р.Тагора и других. Якуб Колас выступал также с публицистикой и литературной критикой: в 1957 году вышел сборник "Публіцыстычныя і крытычныя артыкулы", издавались его учебники "Другое чытанне для дзяцей беларусаў" и "Методыка роднае мовы".

Большой вклад народный поэт Беларуси внес в обогащение и нормирование белорусского литературного языка, развитие белорусского языковедения, прежде всего лексикографии. Как исследователь он много сделал, подготавливая и редактируя академические словари. Был одним из редакторов "Русско-белорусского словаря". Всю свою жизнь писатель-патриот боролся за высокий ранг родного языка в Беларуси. Якуб Колас - академик, заслуженный деятель науки Беларуси.

Умер Якуб Колас 13 августа 1956 года. Похоронен на Военном кладбище в Минске.

Творчество Якуба Коласа оказало большое влияние на дальнейшее развитие всей белорусской литературы. В самых разных отраслях культуры - театре, кино, музыке, изобразительном искусстве появились произведения, связанные с жизнью и творческой деятельностью песняра. Богатую сценическую жизнь имеют не только его драматические произведения, но и пьесы, поставленные по поэмам, рассказам, повестям и трилогии писателя. По "Дрыгве" Якуба Коласа создана одна из первых белорусских национальных опер "У пушчах Палесся" (композитор Анатолий Богатырев). Юрием Семеняко написана опера "Новая зямля" по одноименной поэме песняра.

На слова Якуба Коласа писали свои произведения белорусские композиторы. В белорусском кино были сняты фильмы по произведениям Якуба Коласа. Жизнь и творчество писателя положены в основу документальных фильмов "Народный поэт", "Якуб Колас", "Дядька Якуб". Творчество Коласа вдохновляло мастеров живописи, графики и скульптуры.

Произведения Якуба Коласа неоднократно переводились на иностранные языки.

В Беларуси свято чтут память народного песняра. В 1959 году в Минске открыт Государственный литературно-мемориальный музей Якуба Коласа. На его родине в Столбцовском районе музеефицированы мемориальные усадьбы - Акинчицы, Смольня, Альбуть, Ласток, создан Коласовский заказник в Столбцовском районе. Имя народного поэта присвоено Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Беларуси, Национальному академическому драматическому театру в Витебске. Также имя Якуба Коласа носят многие учреждения, площади, улицы и скверы республики. В Минске на площади его имени возвышается бронзовый монумент поэта.

За произведения прозы, работы в области литературоведения и критики в Беларуси присуждается Государственная премия имени Якуба Коласа.

Регулярно проходят посвященные творчеству Якуба Коласа международные научные конференции. 100-летний юбилей белорусского поэта по решению ЮНЕСКО отмечался в международном масштабе.

Сборник стихов Якуба Коласа побывал в космосе, его брал с собой в полет в 1975 году первый белорусский космонавт Петр Климук. Размер издания - 8,5х7 см, книга была выпущена в 1972 году к 90-летию со дня рождения песняра. В октябре 1975-го Петр Климук подарил "звездный" томик Даниилу Мицкевичу - сыну Якуба Коласа. В 2014 году это издание вошло в экспозицию "Звездное небо" народного художника Беларуси Ивана Миско в Государственном литературно-мемориальным музее Якуба Коласа.

В июле 2015 года в Пинске на колокольне храма Святой великомученицы Варвары открылась мемориальная доска в память о венчании Якуба Коласа и Марии Каменской. В торжественной церемонии приняли участие невестка Якуба Коласа Алевтина Тимофеевна Мицкевич и две его внучки - Вера Даниловна и Мария Михайловна. Место венчания Марии Каменской и белорусского песняра долгое время оставалось неизвестным широкому кругу общественности. Не знали, где состоялось церковное таинство и родственники литератора. Раскрыть тайну помог случай. В одном из своих интервью архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан обмолвился, что в пинском храме в метрической книге сохранилась запись о заключении брака между Константином Михайловичем и Марией Дмитриевной. В Пинске Якуб Колас провел три года: с 1912-го по 1915-й. Женился 3 июня 1913 года. В городе на Пине родился первый сын Якуба Коласа - Данила. Именно Пинщина вдохновила песняра написать трилогию "На ростанях". В Пинске также есть памятная доска на бывшем доме, в котором проживал Якуб Колас, когда работал здесь преподавателем.

Потомки Якуба Коласа по женской линии не меняют фамилию Мицкевич, выходя замуж. Такая традиция - дань памяти предку.

Программу к 135-летию со дня рождения Якуба Коласа подготовил Государственный литературно-мемориальный музей классика. Цикл праздничных мероприятий пройдет с 31 октября по 4 ноября. Так, 2 ноября здесь состоится торжественное гашение почтовой марки, выпуск которой приурочен к 135-летию со дня рождения народного поэта. Затем начнется ХХХІ Международная научная конференция "Каласавіны", в которой примут участие ученые из разных регионов Беларуси, сотрудники Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы, столичных и областных высших учебных заведений, музеев, а также ученые из России, Украины и Литвы.

На сцену Белорусской государственной филармонии 3 ноября выйдут участники праздничного концерта "Спяшайцеся з паэтам стрэцца…" - ведущие художественные коллективы и исполнители, а на площади Якуба Коласа состоится возложение цветов к памятнику песняра.

Празднования пройдут и на малой родине Якуба Коласа в Столбцовском районе (филиал "Николаевщина"). Здесь 4 ноября организуют республиканский праздник поэзии, песни и народных ремесел "То - водгулле душы паэта…" с участием представителей творческой интеллигенции: писателей, поэтов, артистов, художников, сотрудников музеев, ученых, художественных коллективов страны.

Телеканал "Беларусь 3" отметит 3 ноября тематическим эфиром 135-летие талантливого поэта и общественного деятеля, гения большой и малой прозы Якуба Коласа.

Уже традиционным стал проект, в котором стихи юбиляра в эфире социокультурного телеканала исполняют артисты театра и кино. На этот раз видеоролики под общим названием "Мой Колас" представят неразрывную связь поколений, которую дает творческое наследие писателя, и его произведения прочтут студенты Белорусской государственной академии искусств и молодые артисты.

Праздничный эфир начнет художественный фильм "Первые испытания" ("Беларусьфильм", 1960) по мотивам одного из самых известных произведений Якуба Коласа "На ростанях", в котором прообразом главного героя - учителя Андрея Лобановича - является сам автор. По окончании фильма программа "Сила веры" предложит отправиться в те места, где проходило крещение и венчание будущего песняра. Проект ответит на вопрос, что сейчас происходит с этими культовыми постройками. Новый выпуск программы "Мастера и кумиры" будет также посвящен Якубу Коласу. В гости к ведущей проекта Марине Драгиной придут сын поэта Михаил Константинович Мицкевич и внучка Мария Мицкевич. Редкие архивные кадры из жизни писателя можно будет увидеть с комментариями потомков в 12.00.

Зрители смогут увидеть многосерийную киноленту "Талаш" ("Беларусьфильм", 2011). События фильма по повести Якуба Коласа "Дрыгва" происходят в конце 1919 года.

Также телеканал покажет концерт "Купала і Колас. Вы нас гадавалі" заслуженного коллектива Национальный академический концертный оркестр Беларуси под управлением народного артиста Беларуси, лауреата Государственной премии Беларуси и премии Союзного государства, профессора Михаила Финберга, записанный Белтелерадиокомпанией на фестивале "Молодечно-2017". Спектакль "Сымон-музыка" (Белтелерадиокомпания, 2015) Национального академического театра имени Янки Купалы канал представит вниманию зрителей в 17.50. Далее зрители попытаются прочитать "Записки на полях" (Белтелерадиокомпания, 2017). Очередная серия документального цикла будет посвящена 135-летию со дня рождения песняра, и с ней также можно ознакомиться с помощью скрытых субтитров.

2 ноября 2017 года Министерство связи и информатизации выпускает в обращение почтовую марку "135 лет со дня рождения Якуба Коласа". В основе марки портрет Якуба Коласа (М.А.Савицкий, холст, масло, 1982) из собрания Национального художественного музея Беларуси. Проект подготовлен в сотрудничестве с Государственным литературно-мемориальным музеем Якуба Коласа.

Сборник белорусских песен на китайском языке был презентован 20 октября в Шанхае. Выход сборника приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между Беларусью и Китаем, 135-летию со дня рождения выдающихся белорусских поэтов Янки Купалы и Якуба Коласа и пятилетию Центра изучения Беларуси при ВКПУ.

Выставка "Родны кут Песняра" , где представлены фотоснимки из фондов Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа по местам его жизни и творчества, открылась в октябре 2017 года в Вильнюсе. Временная экспозиция в Литературном музее А.Пушкина в Вильнюсе посвящена 135-летию со дня рождения Якуба Коласа. Основу выставки составляют фотоснимки знаковых и красивых мест родины Коласа в Столбцовском районе Минской области, с большой любовью воспетых им в произведениях. Его "родны кут" Акинчицы, где 3 ноября 1882 года родился будущий классик белорусской литературы, уголки детства и юношества - Ласток и Альбуть, Смольня, в которой Якуб Колас впервые встретился с Янкой Купалой. Столбцовско-наднеманские пейзажи вдохновляли поэта, заполняли душу лиричным настроением единения с природой.

В сентябре 2017 года в Варшаве в музее Владислава Броневского (филиал Литературного музея имени Адама Мицкевича) открылась выставка "А так спеўна, дудка міла" из фондов Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа. Она посвящена 135-летию со дня рождения народного поэта Беларуси Якуба Коласа. Представленные на выставке материалы помогают познакомиться с жизнью и творчеством гениального художника слова, основателя новой белорусской литературы. Отдельный раздел посвящен связям Якуба Коласа с польскими писателями. Творческие контакты объединяли Якуба Коласа и Владислава Броневского - известного представителя польской литературы. Якуб Колас проявил себя и как талантливый переводчик, способный сохранить при переводах особенности стиля писателей других литератур.-0-