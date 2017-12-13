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Немецкий лайнер проложил в небе маршрут в виде новогодней елки
14.12.2017 14:05 — Новости Культуры | Tut.by
Немецкий самолет Airbus A380 совершил тестовый полет из Гамбурга и обратно. Правда, пилот отправился в путь по необычному маршруту: своей траекторией он нарисовал на карте новогоднюю елку, украшенную шариками.
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Немецкий самолет Airbus A380 совершил тестовый полет из Гамбурга и обратно. Правда, пилот отправился в путь по необычному маршруту: своей траекторией он нарисовал на...
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