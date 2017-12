Немецкий лайнер проложил в небе маршрут в виде новогодней елки

Немецкий самолет Airbus A380 совершил тестовый полет из Гамбурга и обратно. Правда, пилот отправился в путь по необычному маршруту: своей траекторией он нарисовал на карте новогоднюю елку, украшенную шариками.

Having completed its tree and ornaments, the @Airbus A380 test flight moves on to the traditional Christmas holding pattern over Denmark. https://t.co/CEadIGIll1 pic.twitter.com/tVfooN9qES