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Никас Сафронов нарисовал еще один портрет Лукашенко

01.03.2018 18:24 — Новости Культуры | Tut.by  
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3 марта в Художественной галерее Михаила Савицкого Минск новую выставку">откроется персональная выставка российского художника Никаса Сафронова под названием «Весна впечатлений». Одна из изюминок этой выставки — портрет президента Беларуси.


Александр Лукашенко изображен на фоне государственного флага. На картине также можно увидеть деревенский дом, в котором родился политик.


Отметим, что это не первый портрет Александра Лукашенко, который создал Сафронов. В 2013 году художник изобразил президента в образе Франциска Скорины и подарил картину главе белорусского государства.


Кроме портрета Лукашенко на выставке можно будет увидеть более чем 100 живописных и графических работ художника: портретов государственных деятелей и звезд мирового шоу-бизнеса, символистских и кубистических композиций, а также полотен в технике DreamVision, за которую художник был включен в «Книгу рекордов Гиннеса».


Эта выставка уже побывала в России, Украине, Казахстане, Бахрейне. Планируются показы во Франции, Италии, Германии и других странах.


Во время открытия выставки (3 марта в 15:00) состоится творческая встреча с Никасом Сафроновым. Стоимость билета — 15 рублей. Выставка будет работать до 22 апреля 2018 года.

Художественная галерея Савицкого

Адрес: площадь Свободы 15, Минск

Время работы: с 11:00 до 20:00 (выходной — понедельник).

Стоимость билетов: взрослый — 10 рублей, пенсионеры и студенты — 7 рублей, школьники — 5 рублей, фотосъемка (телефон, фотоаппарат) — 5 рублей. Дети до 7 лет бесплатно.
При посещении группы от 10 человек — 1 сопровождающий бесплатно.
Справка: (017) 321 24 30, (029) 980 40 10.

 
Теги: Минск
 
 
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3 марта в Художественной галерее Михаила Савицкого откроется персональная выставка российского художника Никаса Сафронова под названием "Весна впечатлений". Одна...

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