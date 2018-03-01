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Никас Сафронов нарисовал еще один портрет Лукашенко
01.03.2018 18:24 — Новости Культуры | Tut.by
3 марта в Художественной галерее Михаила Савицкого Минск новую выставку">откроется персональная выставка российского художника Никаса Сафронова под названием
Александр Лукашенко изображен на фоне государственного флага. На картине также можно увидеть деревенский дом, в котором родился политик.
Отметим, что это не первый портрет Александра Лукашенко, который создал Сафронов. В 2013 году художник изобразил президента
Кроме портрета Лукашенко на выставке можно будет увидеть более чем 100 живописных и графических работ художника: портретов государственных деятелей и звезд мирового шоу-бизнеса, символистских и кубистических композиций, а также полотен в технике DreamVision, за которую художник был включен в «Книгу рекордов Гиннеса».
Эта выставка уже побывала в России, Украине, Казахстане, Бахрейне. Планируются показы во Франции, Италии, Германии и других странах.
Во время открытия выставки (3 марта в 15:00) состоится творческая встреча с Никасом Сафроновым. Стоимость билета — 15 рублей. Выставка будет работать до 22 апреля 2018 года.
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3 марта в Художественной галерее Михаила Савицкого откроется персональная выставка российского художника Никаса Сафронова под названием "Весна впечатлений". Одна...
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