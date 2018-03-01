Никас Сафронов нарисовал еще один портрет Лукашенко

3 марта в Художественной галерее Михаила Савицкого Минск новую выставку">откроется персональная выставка российского художника Никаса Сафронова под названием «Весна впечатлений» . Одна из изюминок этой выставки — портрет президента Беларуси.





Александр Лукашенко изображен на фоне государственного флага. На картине также можно увидеть деревенский дом, в котором родился политик.





Отметим, что это не первый портрет Александра Лукашенко, который создал Сафронов. В 2013 году художник изобразил президента в образе Франциска Скорины и подарил картину главе белорусского государства.





Кроме портрета Лукашенко на выставке можно будет увидеть более чем 100 живописных и графических работ художника: портретов государственных деятелей и звезд мирового шоу-бизнеса, символистских и кубистических композиций, а также полотен в технике DreamVision, за которую художник был включен в «Книгу рекордов Гиннеса».





Эта выставка уже побывала в России, Украине, Казахстане, Бахрейне. Планируются показы во Франции, Италии, Германии и других странах.





Во время открытия выставки (3 марта в 15:00) состоится творческая встреча с Никасом Сафроновым. Стоимость билета — 15 рублей. Выставка будет работать до 22 апреля 2018 года.

Художественная галерея Савицкого Адрес: площадь Свободы 15, Минск Время работы: с 11:00 до 20:00 (выходной — понедельник). Стоимость билетов: взрослый — 10 рублей, пенсионеры и студенты — 7 рублей, школьники — 5 рублей, фотосъемка (телефон, фотоаппарат) — 5 рублей. Дети до 7 лет бесплатно.

При посещении группы от 10 человек — 1 сопровождающий бесплатно.

Справка: (017) 321 24 30, (029) 980 40 10.