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14 апреля в День памяти Ирины Паскевич в парке будет работать интерактивная выставка

13.04.2018 — Новости Культуры | Гомельская Правда  
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Имя этой женщины навсегда связано с историей Гомеля, который обязан ей расцветом и становлением. 
Фигура Ирины Паскевич в списке исторических личностей занимает скромное место, если сравнить ее, к примеру, с братом графом Илларионом Ивановичем Воронцовым-Дашковым, свекром фельдмаршалом Иваном Федоровичем Паскевичем. Тем не менее, волею судьбы Ирине Ивановне была уготована долгая жизнь и прожила она ее достойно, оставив светлую и благодарную память о себе.
Размах ее благотворительной деятельности был поистине грандиозным: создание учреждений образования и медицины, помощь нуждающимся и талантливым людям. На средства княгини были открыты четыре частных народных училища, благодаря ее помощи обрели новые здания Добрушское двухклассное народное и Гомельское мужское приходское училища.
Все подробности жизни Ирины  Паскевич можно будет узнать  14 апреля на выставке «Все истиной дышало в ней…», где с  11.00 возле усыпальницы князей Паскевичей будет работать фотодокументальная выставка «Все истиной дышало в ней…», сотрудники музея дворцово-паркового ансамбля расскажут всем желающим о жизни и деятельности Ирины Ивановны. 



 
Теги: Гомель
 
 
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Здесь можно будет узнать все подробности жизни Ирины Ивановны Паскевич
 
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