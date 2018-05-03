14 апреля в День памяти Ирины Паскевич в парке будет работать интерактивная выставка

Имя этой женщины навсегда связано с историей Гомеля , который обязан ей расцветом и становлением.

Фигура Ирины Паскевич в списке исторических личностей занимает скромное место, если сравнить ее, к примеру, с братом графом Илларионом Ивановичем Воронцовым-Дашковым, свекром фельдмаршалом Иваном Федоровичем Паскевичем. Тем не менее, волею судьбы Ирине Ивановне была уготована долгая жизнь и прожила она ее достойно, оставив светлую и благодарную память о себе.

Размах ее благотворительной деятельности был поистине грандиозным: создание учреждений образования и медицины, помощь нуждающимся и талантливым людям. На средства княгини были открыты четыре частных народных училища, благодаря ее помощи обрели новые здания Добрушское двухклассное народное и Гомельское мужское приходское училища.

Все подробности жизни Ирины Паскевич можно будет узнать 14 апреля на выставке «Все истиной дышало в ней…», где с 11.00 возле усыпальницы князей Паскевичей будет работать фотодокументальная выставка «Все истиной дышало в ней…», сотрудники музея дворцово-паркового ансамбля расскажут всем желающим о жизни и деятельности Ирины Ивановны.







