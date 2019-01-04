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Во всех сельсоветах Пинщины пройдут Рождественские гулянья «Калядны фэст» (программа)

05.01.2019 — Новости Культуры | Полесская правда  
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Во всех сельсоветах Пинщины пройдут Рождественские гулянья «Калядны фэст» (программа)
Учреждения культуры Пинщины приглашают жителей и гостей района на праздник фольклорного искусства «Калядны фэст», который состоится на территориях всех сельских Советов 7 января:

  • Берёзовичский СДК приглашает в 17.00,
  • Доброславский СДК – в 12.00
  • Валищенский СДК – в 12.00
  • Городищенский ЦСДК – в 15.00
  • Дубойский СДК – в 15.00
  • Каменский СДК – в 12.00
  • Каллауровичский СК – в 18.00
  • Ласицкий ЦСДК – в 15.00
  • Логишинский МЦК – в 13.00
  • Лопатинский СДК – в 11.00
  • Лыщенский СДК – в 15.00
  • ЦТКБ д. Мерчицы – в 14.00
  • Молотковичский ЦСДК – в 15.00
  • Новодворский СЦКД – в 13.00
  • Оснежицкий РЦКД – в 13.00
  • Оховский ЦСДК – в 16.00
  • Парохонский СЦКД – в 17.00
  • Пинковичский СДК – в 17.00
  • Плещицкий СЦКД – в 14.00
  • Поречский ЦСДК – в 13.00
  • Ставокский СДК – в 16.00
  • Жидченский СДК – в 13.00

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