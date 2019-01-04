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Во всех сельсоветах Пинщины пройдут Рождественские гулянья «Калядны фэст» (программа)
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Учреждения культуры Пинщины приглашают жителей и гостей района на праздник фольклорного искусства «Калядны фэст», который состоится на территориях всех сельских Советов 7 января:
- Берёзовичский СДК приглашает в 17.00,
- Доброславский СДК – в 12.00
- Валищенский СДК – в 12.00
- Городищенский ЦСДК – в 15.00
- Дубойский СДК – в 15.00
- Каменский СДК – в 12.00
- Каллауровичский СК – в 18.00
- Ласицкий ЦСДК – в 15.00
- Логишинский МЦК – в 13.00
- Лопатинский СДК – в 11.00
- Лыщенский СДК – в 15.00
- ЦТКБ д. Мерчицы – в 14.00
- Молотковичский ЦСДК – в 15.00
- Новодворский СЦКД – в 13.00
- Оснежицкий РЦКД – в 13.00
- Оховский ЦСДК – в 16.00
- Парохонский СЦКД – в 17.00
- Пинковичский СДК – в 17.00
- Плещицкий СЦКД – в 14.00
- Поречский ЦСДК – в 13.00
- Ставокский СДК – в 16.00
- Жидченский СДК – в 13.00
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