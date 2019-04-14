|
Молния ударила в самое высокое здание мира
15.04.2019 16:53 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Бурдж-Халифа» — это самое высокое здание в мире. Высота этого небоскреба, расположенного в Дубае, — 828 метров. На видео можно увидеть, как в него попала молния. Благо никто не пострадал, ущерб зданию также не был нанесен.Видео:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Бурдж-Халифа» - это самое высокое здание в мире. Высота этого небоскреба, расположенного в Дубае, - 828 метров. На видео можно увидеть, как в него попала молния. Благо...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)