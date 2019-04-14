Источник материала: Tut.by

«Бурдж-Халифа» — это самое высокое здание в мире. Высота этого небоскреба, расположенного в Дубае, — 828 метров. На видео можно увидеть, как в него попала молния. Благо никто не пострадал, ущерб зданию также не был нанесен.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Молния ударила в самое высокое здание мира «Бурдж-Халифа» - это самое высокое здание в мире. Высота этого небоскреба, расположенного в Дубае, - 828 метров. На видео можно увидеть, как в него попала молния. Благо...

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