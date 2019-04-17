|
В Австралии сумчатое животное лакомилось клубникой. Посмотрите, как поступил ее голодный детеныш
18.04.2019 10:54 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посетители парка дикой природы Клеланд (Австралия) сняли на видео удивительно милую картину. Потору (сумчатая кенгуровая крыса) ела клубнику. Тем временем ее детеныш проголодался. Посмотрите, как он вышел из ситуации (и не обидел маму).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посетители парка дикой природы Клеланд (Австралия) сняли на видео удивительно милую картину. Потору (сумчатая кенгуровая крыса) ела клубнику. Тем временем ее...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)