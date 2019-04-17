ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Австралии сумчатое животное лакомилось клубникой. Посмотрите, как поступил ее голодный детеныш

18.04.2019 10:54 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Посетители парка дикой природы Клеланд (Австралия) сняли на видео удивительно милую картину. Потору (сумчатая кенгуровая крыса) ела клубнику. Тем временем ее детеныш проголодался. Посмотрите, как он вышел из ситуации (и не обидел маму).

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 7NEWS Adelaide (@7newsadelaide) 15 Апр 2019 в 6:06 PDT

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посетители парка дикой природы Клеланд (Австралия) сняли на видео удивительно милую картину. Потору (сумчатая кенгуровая крыса) ела клубнику. Тем временем ее...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Мы зашифровали хиты 2000-х в эмодзи. Угадаете их?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.04.2019
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика