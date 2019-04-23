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Месяц успехов

24.04.2019 — Новости Культуры | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Месяц успехов

Первый месяц весны выдался щедрым на успехи для участников хореографических коллективов Глусского районного Дома культуры.

Сначала отличились младшие ребята — из коллектива «Незабудка». На Международном музыкальном конкурсе творчества детей и молодежи «Zaviruha.by», прошедшем 2 марта в Минске и собравшем участников из разных городов Беларуси и России, они выступили с номером «Ромашки-цветы» и завоевали диплом 2-й степени в номинации «эстрадный танец» (8—10 лет). Ребята третий год занимаются у балетмейстера Натальи Харц, но в танцевальном состязании участвовали впервые. Конкурсанты, это Илья Жук, Кирилл Воронин, Николай Лопухович, Ксения Ласоцкая, Дарья Харц, Ульяна Пулинович, Ксения Жинко, Софья Селиванова и Анастасия Белоушко, заметно волновались, но полученное призовое место вдохновило их на новые идеи и внушило желание репетировать и участвовать в конкурсах еще и еще.


Месяц успехов

Участники хореографического коллектива «Вдохновение» Глусского РДК, которые под руководством Натальи Харц занимаются только с сентября прошлого года, 31 марта выступили на Пятом Открытом фестивале хореографического искусства «Dance Academy». На конкурс в Минск отправились Юлия Прыжок, Анастасия Разновская, Екатерина Рогалевич, Екатерина Хасанова, Элина Воронец и Анастасия Чубан. Члены жюри, а это специалисты в области хореографического искусства, судьи международных конкурсов и фестивалей, оценивая конкурсантов, в первую очередь обращали внимание на хореографию, исполнительское мастерство, сценическую культуру, сценический образ и имидж. Выступление глусчанок, подготовивших оригинальную композицию «Танго», было признано достойным: в своей возрастной группе (12—15 лет) они заняли 2-е место.

О. ПЕТРОВА

Фото предоставлено Глусским РДК

 
Теги: Минск
 
 
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Первый месяц весны выдался щедрым на успехи для участников хореографических коллективов Глусского районного Дома культуры. Сначала отличились младшие ребята —...
 
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