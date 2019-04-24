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В США мужчина не закрыл ворота - во двор пробрались сотни овец. Выгнать их смогла только жена с бубном
25.04.2019 18:36 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В американском Линкольне мужчина вернулся домой и обнаружил в своем дворе нежданных гостей — сотни овец. Они пробрались туда через незапертые ворота и совсем не желали уходить. Как оказалось, прогнать их — задача не из легких! К счастью, на помощь пришла жена с бубном (звучит безумно, но все было именно так!).
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В США мужчина не закрыл ворота - во двор пробрались сотни овец. Выгнать их смогла только жена с бубном
Все закончилось хорошо и для хозяев участка, и для животных.
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