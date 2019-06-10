Среди сотни выставленных в главном музее Беларуси детских художественных произведений есть и работа ученицы Пинской художественной школы

Источник материала: Полесская правда

В Национальном историческом музее открылась Республиканская выставка художественных произведений учащихся детских школ искусств, посвященная Году малой родины.

— Идея выставки пришла мне в голову совершенно случайно, — рассказал корреспонденту «СБ» Юлии АНДРЕЕВОЙ руководитель и автор проекта, директор Национального исторического музея Павел Сапотько. — Посещая школы искусств в регионах, я понял, насколько харизматичным творческим потенциалом наделены наши дети. Но их работы нужно где-то выставлять. Далеко не в каждом районном центре есть картинная галерея. А значит, белорусская столица должна распахнуть свои выставочные залы для творчества белорусских детей.



Дети с увлечением и любовью пишут родные пейзажи, деревню, знакомый им с детства крестьянский труд. Их талант полнее всего раскрывается в соприкосновении с тем, что пережито и дорого сердцу. Среди 136 произведений, представленных на выставке, есть совершенно исключительные как по замыслу, так и по исполнению. В их число вошла и работа ученицы Пинской художественной школы имени Н. Орды 16-летней Анны Савило, которая сумела рассказать историю страны через предметы домашнего обихода (педагог О.Б. Василенко).