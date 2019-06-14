В Париже появилось самое большое граффити в Европе

Источник материала: Tut.by

В Париже на крыше павильона Выставочного центра появилось самое большое граффити в Европе. Французские художники из Сент-Этьена Элла и Питр, работающие в жанре стрит-арт, изобразили пожилую французскую болельщицу, охваченную эмоциями.

Vue aérienne de la fresque (2,5 hectare) réalisée par le duo Ella & Pitr sur les toits d’un pavillon du Parc des expos de Paris. "1 vue d’ens. réservée aux oiseaux, à la caméra du drone qui leur a servi à vérifier le dessin & à Google Earth lors de sa prochaine mise à jour." pic.twitter.com/zv0Lo7NFfK — Éric Bahuet (@EricBahuet) 14 июня 2019 г.

Увидеть изображение можно с крыши павильона номер 7. Как рассказывает дизайнер проекта Оливье Ландес, основатель коллектива Art en Ville, к нему обратился представитель Выставочного центра, отвечающий за программу модернизации центра к Олимпийским играм 2024 года.

Для выполнения проекта Ландес выбрал крышу павильона номер три, на заднем плане которого видна панорама всего Парижа, включая Эйфелеву башню. Огромная площадь крыши (равная по размеру четырем футбольным полям) заставила Ландеса обратиться к тандему Элла и Питр, которые уже раньше прославились своими граффити огромного размера. Потратив восемь дней и использовав сотни литров краски, Элла и Питр побили собственный рекорд, установленный в 2015 году в Норвегии.

Сам Оливье Ландес считает, что по жанру это произведение «находится на половине пути» от граффити к ленд-арту, так как органично вписывается в окружающий ландшафт.