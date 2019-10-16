В Восточном форту Брестской крепости началась реставрация (но это не все)

Источник материала: Tut.by

В Брестской крепости начался капитальный ремонт с элементами модернизации Восточного форта. Работы должны завершить в первой половине 2020 года. Одновременно с этим сотрудники мемориального комплекса трудятся над созданием экспозиции нового музея «Оборона Восточного форта», пишет « Вечерний Брест ».





«Восточный форт — последний объект из тех, что имеют прямое отношение к событиям обороны крепости, который до сих пор не музеефицирован, — рассказывает заведующая научно-экспозиционным отделом мемориального комплекса „Брестская крепость-герой“ Елена Митюкова. — Он включен в туристический маршрут по территории крепости, но не входит в состав обзорной экскурсии по мемориалу, которая охватывает Центральный остров. Внутрь казематов доступ туристам был закрыт».

Фортификационное укрепление в форме подковы образовано двумя валами земли — внешним и внутренним. Внутри устроены кирпичные казематы, которые использовались для дислокации личного состава и как хозяйственные помещения (в том числе конюшни).

«Это был последний организованный очаг сопротивления в крепости, — продолжает Елена Митюкова. — Майору Петру Гаврилову удалось объединить под своим командованием тех, кто находился в форту в момент начала войны, и тех, кто подходил к форту при отступлении, пытаясь выйти через Северные ворота. Из бойцов были сформированы роты (каждая со своим сектором обстрела), назначены командиры, налажена связь между подразделениями. Здесь работал импровизированный госпиталь в одном из казематов внешнего вала.

Форт уникален и как единственный объект, на который была нацелена немецкая авиация, когда была предпринята бомбардировка крепости. До этого немцы делали попытки занять позиции на валах, сбрасывали дымовые шашки, использовали слезоточивый газ. Но казематы форта до бомбардировки им так и не покорились. И только 29 июня была предпринята бомбежка форта, и 1700-килограммовая бомба полностью разрушила правый угол вала. После этого началась зачистка форта с применением огнеметов, и многие бойцы попали в плен».

Участником тех событий был и один из трех ныне живущих защитников крепости. Володя Казьмин, воспитанник музвзвода 44-го полка, также попал в плен. Сейчас ветерану 94 года, и живет он в городе Шахты Ростовской области.

7 залов музея

Уже утверждена научная концепция будущей экспозиции музея «Оборона Восточного форта». Она будет включать постоянную экспозицию в залах-казематах и уличную экспозицию с обзорными площадками и казематами, открытыми для свободного посещения.

7 залов музея призваны отразить основные моменты происходившего в форту: руководство обороной, партийные собрания, проходившие вплоть до последних дней обороны, судьбы женщин и детей командиров, работу лазарета, которым руководила военфельдшер Раиса Абакумова, бомбардировку и последний бой. Один из залов посвящен майору Гаврилову. При создании музея будут использованы как приемы классической экспозиции с фотографиями, документами людей, так и современные методы, включая реконструкцию, усиливающие эмоциональное воздействие.

Что мы знаем про майора Гаврилова

Руководителя обороны Восточного форта не случайно называют «последним защитником Брестской крепости». 23 июля 1941 г. он был пленен в капонире внешнего вала на Кобринском укреплении. И хотя есть различные версии и сведения о других защитниках, в том числе в немецких документах, но конкретные люди, плененные после него, и конкретные фамилии неизвестны. Образом последнего защитника суждено было стать именно майору Гаврилову.

Впоследствии он всю войну находился в плену: вначале на территории Польши, затем Германии. В мае 1945 года был освобожден из плена в немецком Регенсбурге. После проверки Петра Гаврилова направили для дальнейшего прохождения воинской службы, и до 1946 года он находился в рядах действующей армии. В 1957 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Последние годы жизни провел в Краснодаре. Неоднократно приезжал в крепость. Умер в 1979 году и похоронен, как завещал, в Бресте на гарнизонном кладбище. В настоящее время в Краснодаре живут правнуки майора Гаврилова.

В фондах музея обороны Брестской крепости хранится много его личных вещей: послевоенная форма и награды, книги и предметы домашней обстановки, которые передала жена.