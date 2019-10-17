В Борисове наградили выдающихся матерей и вручили удостоверения многодетной семьи

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В этот день все слова, произнесенные со сцены, были адресованы тем, кто имеет великое счастье быть матерью.

– Дорогие наши женщины, позвольте поздравить вас с этим замечательным праздником, – обратился к присутствующим дамам председатель Борисовского районного Совета депутатов Петр Навицкий. – Дай Бог, чтобы наши мамы были как можно дольше с нами. Неслучайно День матери совпадает с православным праздником Покров пресвятой Богородицы, ведь мамы – наши ангелы-хранители.

Петр Викторович пожелал всем собравшимся в зале мира, добра, спокойствия, достатка, а также в торжественной обстановке вручил удостоверение многодетной семьи Лилии Волеговой, Веронике Волковой, Анне Веремей, Елене Тарновской и Юлии Харковой.

Заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Борисовского райисполкома Наталья Жуга также поздравила всех матерей Барисовщины с этим теплым радостным праздником. В рамках проведения мероприятий, посвященных республиканской Неделе матери, девятнадцать выдающийся женщин района были награждены грамотами Борисовской РО ОО «Белорусский союз женщин». Заведующая здравпунктом ОАО «Экран» Наталья Телевич получила памятный подарок от предприятия, на котором работает более 40 лет. Почетными грамотами были отмечены матери, чьи дети внесли вклад в развитие Минской области. Так, дочь Анны Зименковой Анастасия является мастером спорта Республики Беларусь международного класса, это же звание имеет сын Елены Ходасевич Павел. Дочери Инны Карамоновой и Людмилы Ханкевич внесены в банк данных специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов: Мария Караманова – победитель республиканского конкурса работ исследовательского характера по испанскому языку, Александра Ханкевич – победитель слета юных экологов Беларуси и России «Экология без границ».

Мероприятие было насыщено яркими танцами и трогательными песнями. Егор Канн зажег зал своей невероятной энергетикой, а одну из песен и вовсе исполнил вместе со зрителями. Иван Градович порадовал публику виртуозной игрой на скрипке, юный артист Владислав Груздов исполнил зажигательную танцевальную песню, а потом побежал в зал и вручил своей мамочке цветы. В этот день все поздравляли своих матерей. Ирина Сивцова и Елена Лукомская, которые вели концерт вместе со своими детьми Еленой и Егором, также не остались без поздравлений.

Концертная программа завершилась чувственной песней, которая добавила ярких красок в музыкальный букет праздника, подаренный самым прекрасным из женщин – мамам.

Татьяна САКОВИЧ, фото автора