ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Борисове наградили выдающихся матерей и вручили удостоверения многодетной семьи

18.10.2019 — Новости Культуры | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

В этот день все слова, произнесенные со сцены, были адресованы тем, кто имеет великое счастье быть матерью.

– Дорогие наши женщины, позвольте поздравить вас с этим замечательным праздником, – обратился к присутствующим дамам председатель Борисовского районного Совета депутатов Петр Навицкий. – Дай Бог, чтобы наши мамы были как можно дольше с нами. Неслучайно День матери совпадает с православным праздником Покров пресвятой Богородицы, ведь мамы – наши ангелы-хранители.

Петр Викторович пожелал всем собравшимся в зале мира, добра, спокойствия, достатка, а также в торжественной обстановке вручил удостоверение многодетной семьи Лилии Волеговой, Веронике Волковой, Анне Веремей, Елене Тарновской и Юлии Харковой.

Заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Борисовского райисполкома Наталья Жуга также поздравила всех матерей Барисовщины с этим теплым радостным праздником. В рамках проведения мероприятий, посвященных республиканской Неделе матери, девятнадцать выдающийся женщин района были награждены грамотами Борисовской РО ОО «Белорусский союз женщин». Заведующая здравпунктом ОАО «Экран» Наталья Телевич получила памятный подарок от предприятия, на котором работает более 40 лет. Почетными грамотами были отмечены матери, чьи дети внесли вклад в развитие Минской области. Так, дочь Анны Зименковой Анастасия является мастером спорта Республики Беларусь международного класса, это же звание имеет сын Елены Ходасевич Павел. Дочери Инны Карамоновой и Людмилы Ханкевич внесены в банк данных специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов: Мария Караманова – победитель республиканского конкурса работ исследовательского характера по испанскому языку, Александра Ханкевич – победитель слета юных экологов Беларуси и России «Экология без границ».

Мероприятие было насыщено яркими танцами и трогательными песнями. Егор Канн зажег зал своей невероятной энергетикой, а одну из песен и вовсе исполнил вместе со зрителями. Иван Градович порадовал публику виртуозной игрой на скрипке, юный артист Владислав Груздов исполнил зажигательную танцевальную песню, а потом побежал в зал и вручил своей мамочке цветы. В этот день все поздравляли своих матерей. Ирина Сивцова и Елена Лукомская, которые вели концерт вместе со своими детьми Еленой и Егором, также не остались без поздравлений.

Концертная программа завершилась чувственной песней, которая добавила ярких красок в музыкальный букет праздника, подаренный самым прекрасным из женщин – мамам.

Татьяна САКОВИЧ, фото автора

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 октября в актовом зале ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга «Автокомпаненты» собралась прекрасная половина человечества – женщины, чтобы принять...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Региональные этапы XII Национального конкурса красоты ”Мисс Беларусь“ пройдут в ноябре-декабре, областной — в феврале
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика