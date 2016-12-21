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Подчиненные Минздраву РНПЦ и одну столичную больницу временно освободили от налога на прибыль
22.12.2016 01:22 — Новости Экономики | Tut.by
Прибыль, полученная республиканскими научно-практическими центрами, подчиненными Министерству здравоохранения и финансируемыми за счет средств республиканского бюджета, а также прибыль 9-ой городской клинической больницей Минска от приносящей доходы деятельности, освобождается от налогооблажения с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года. Соответствующий указ № 467 от 20 декабря 2016 года подписал прещидент. Документ
Документ принят в целях создания дополнительных условий для развития республиканских научнопрактических центров и укрепления их материально-технической базы.
Согласно указу, высвобождаемые деньги должны быть направлены на приобретение оборудования, строительство, в том числе реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений названных учреждений.
За нецелевое использование данных денежных средств, налог на прибыль будет взыскан с применением мер ответственности, установленных за неуплату или неполную уплату сумм налогов, сборов (пошлин), и начислением пеней.
Персональную ответственность за целевое использование денежных средств возлагают на руководителей республиканских научно-практических центров и 9-ой городской клинической больницы Минска, а также на министра здравоохранения.
Контролировать выполнение указа будет Комитет государственного контроля.
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Документ принят в целях создания дополнительных условий для развития республиканских научнопрактических центров и укрепления их материально-технической базы.
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