Прибыль, полученная республиканскими научно-практическими центрами, подчиненными Министерству здравоохранения и финансируемыми за счет средств республиканского бюджета, а также прибыль 9-ой городской клинической больницей Минска от приносящей доходы деятельности, освобождается от налогооблажения с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года. Соответствующий указ № 467 от 20 декабря 2016 года подписал прещидент. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Документ принят в целях создания дополнительных условий для развития республиканских научнопрактических центров и укрепления их материально-технической базы.

Согласно указу, высвобождаемые деньги должны быть направлены на приобретение оборудования, строительство, в том числе реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений названных учреждений.

За нецелевое использование данных денежных средств, налог на прибыль будет взыскан с применением мер ответственности, установленных за неуплату или неполную уплату сумм налогов, сборов (пошлин), и начислением пеней.

Персональную ответственность за целевое использование денежных средств возлагают на руководителей республиканских научно-практических центров и 9-ой городской клинической больницы Минска, а также на министра здравоохранения.

Контролировать выполнение указа будет Комитет государственного контроля.