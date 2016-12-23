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Рабочая группа по проблемным вопросам ИП предложила разрешить предпринимателям перейти на фиксированный платеж за сбор отходов
23.12.2016 21:20 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 23 декабря. Под председательством заместителя министра экономики Ирины Костевич 23 декабря состоялось очередное заседание рабочей группы по проблемным вопросам деятельности индивидуальных предпринимателей при общественно-консультативном совете по развитию предпринимательства.
Как сообщает пресс-служба Минэкономики, заседание было посвящено вопросам исполнения индивидуальными предпринимателями норм указа от 11 июля 2012 года № 313 "О некоторых вопросах обращения с отходами потребления" и закона от 20 июля 2007 года № 271-З "Об обращении с отходами".
По итогам предыдущей встречи рабочей группы в адрес Минприроды и Минжилкомхоза была направлена просьба о разъяснении особенностей применения данного законодательства в отношении ИП. В ходе сегодняшнего заседания представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства разъяснили, что согласно указу № 313 юридические лица и ИП, осуществляющие производство и ввоз определенной группы товаров, а также ввоз товаров, упакованных в пластмассовую, стеклянную, бумажную и картонную тару, обязаны обеспечить сбор, обезвреживание или использование отходов. Чтобы исполнить законодательство, импортер товара обязан либо самостоятельно организовать работу по сбору, обезвреживанию и использованию отходов, либо заключить договор с уполномоченной организацией — ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов".
При этом данная обязанность есть только у тех ИП, которые являются импортерами. "Как выяснилось в ходе заседания, индивидуальные предприниматели обеспокоены не столько необходимостью заключения договора с организацией-оператором и оплатой ее услуг, сколько необходимостью предоставления отчетности. В связи с этим рабочая группа предложила ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" в месячный срок изучить вопрос и внести предложения об отмене отчетности и переходе на фиксированный годовой платеж для индивидуальных предпринимателей", — отметили в пресс-службе.
Относительно исполнения закона "Об обращении с отходами" предпринимателями — членами рабочей группы был поднят вопрос о необходимости для ИП, работающих на рынках и в торговых центрах, разрабатывать инструкцию по обращению с отходами производства. Ранее такие инструкции составлялись арендодателем (на весь торговый центр или рынок), однако в последнее время арендодатели зачастую отказываются от составления таких инструкций, что автоматически налагает обязательство по их составлению на арендаторов, подчеркнули в Минэкономики.
По итогам обсуждения этого вопроса рабочей группой предложено Министерству антимонопольного регулирования и торговли и Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды до 15 января 2017 года изучить проблему на примере одного из торговых объектов и до 1 февраля внести предложения об отмене необходимости составления такой инструкции арендаторами торговых объектов, закрепив такую обязанность за арендодателями.
Кроме того, Ирина Костевич сообщила, что следующее заседание группы состоится в январе и будет посвящено обсуждению проектов нормативных правовых актов по регулированию деятельности ИП, представленных РОО "Перспектива" (так называемый "народный проект", представленный на последнем форуме предпринимателей 5 декабря. — БелаПАН.) и Белорусским союзом предпринимателей. На данный момент Минэкономики разослало их в органы государственного управления и общественные объединения предпринимателей с просьбой представить позицию по каждому из проектов.
Алексей Александров, БелаПАН.
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Рабочая группа по проблемным вопросам ИП предложила разрешить предпринимателям перейти на фиксированный платеж за сбор отходов
Минск, 23 декабря. Под председательством заместителя министра экономики Ирины Костевич 23 декабря состоялось очередное заседание рабочей группы по проблемным...
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