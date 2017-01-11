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Александр Лукашенко уточнил, кто не является тунеядцем

12.01.2017 18:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал первый в новом году декрет, уточняющий перечень периодов деятельности, в течение которых граждане признаются участвующими в финансировании государственных расходов, сообщили Sputnik Беларусь в пресс-службе главы государства.

Александр Лукашенко уточнил, кто не является тунеядцем
© Sputnik Игорь Зарембо
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Так, к лицам, участвующим в финансировании государственных расходов, отнесены граждане в период нахождения в списочном составе национальной или сборной команды Республики Беларусь по видам спорта, прохождения альтернативной службы,  применения к ним предусмотренных законодательными актами мер по обеспечению безопасности, не позволявших им участвовать в финансировании государственных расходов.

Граждане, состоящие на учете безработных либо обучающиеся по направлению органа по труду, занятости и социальной защите, будут признаваться участвующими в финансировании государственных расходов только при отсутствии установленных фактов нарушения ими обязанностей в области занятости населения, а лица, воспитывающие детей в возрасте до 7 лет, — при условии, что ребенок в возрасте от 3 до 7 лет не получает дошкольное образование.

Также за местными Советами депутатов либо по их поручению за местными исполнительными или распорядительными органами закрепляется право освобождать граждан от уплаты сбора в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации.

Учитывая необходимость дополнительного уточнения перечня лиц, которым надлежит уплатить сбор за 2015 год с учетом предусмотренных декретом изменений, срок направления налоговыми органами извещений плательщикам сбора переносится с 1 ноября 2016 года на 20 января 2017 года, а срок уплаты сбора — с 1 декабря 2016 года на 20 февраля 2017 года.

Как ранее сообщал Sputnik, в апреле 2015 года президент Александр Лукашенко подписал декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества": согласно документу неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители Беларуси каждый год должны уплачивать в бюджет сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов США). Налоговыми органами выслано более 240 тысяч уведомлений на уплату сбора на финансирование государственных расходов.

 
Теги: Минск
 
 
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Срок уплаты сбора новым документом переносится на 20 февраля 2017 года, извещения, так называемые, "письма счастья" от МНС должны прийти до 20 января.

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