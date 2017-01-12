|
"МТС" запустил услуги 4G в Добруше, Молодечно, Смолевичах, Шклове и более чем в 10 поселках Минской области
13.01.2017 15:50 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 13 января. Мобильный оператор "МТС" запустил услуги 4G в нескольких районных центрах — Добруше, Молодечно, Смолевичах, Шклове.
Как сообщила БелаПАН пресс-служба оператора, технология LTE также появилась в 10 населенных пунктах Минского района: Валерьянове, Заславле, Колодищах, Лесном, Острошицком Городке, Привольном, Ратомке, Самохваловичах, Сеннице и Тарасове. Кроме этого, мобильным интернетом на скорости до 112 Мбит/с уже можно пользоваться в национальном аэропорту Минск и индустриальном парке "Великий камень".
"МТС" с конца декабря первым среди белорусских сотовых операторов начал оказывать 4G-услуги во всех областных центрах Беларуси. До 31 января 2017 года абоненты компании могут воспользоваться приуроченной к этому событию акцией и опробовать технологию LTE бесплатно. В течение этого же срока мобильный интернет на скорости до 112 Мбит/с станет доступен клиентам "МТС" еще в 37 населенных пунктах страны, включая такие крупные районные города, как Бобруйск, Борисов, Кобрин, Лида, Мозырь и другие.
С декабря 2015 года такая возможность была только у столичных абонентов компании. В честь запуска 4G во всех областях Беларуси компания "МТС" объявила акцию "LTE тест-драйв", позволяющую абонентам с 4G-устройствами опробовать новый мобильный интернет бесплатно. До 31 января 2017 года клиенты оператора могут получить в подарок 40 ГБ трафика, который можно расходовать в сети LTE в течение 120 дней. Для этого нужно отправить с 4G-смартфона или планшета USSD-запрос *234#.
Регистрация 4G-гаджетов в сети LTE происходит автоматически. При необходимости можно зарегистрировать устройство принудительно, выбрав в настройках связи режим LTE/3G/2G. Проверить, поддерживает ли смартфон или планшет 4G, можно с помощью USSD-команды *464#.
Технология LTE позволяет помимо прочего просматривать такой "тяжелый" контент, как видео и фото в высоком разрешении, и поэтому открывает для пользователей новые возможности. Так, клиенты "МТС" могут смотреть дома и за его пределами цифровое телевидение "МТС ТВ" с доступом к 50 каналам.
Алексей Орешко, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"МТС" запустил услуги 4G в Добруше, Молодечно, Смолевичах, Шклове и более чем в 10 поселках Минской области
Минск, 13 января. Мобильный оператор "МТС" запустил услуги 4G в нескольких районных центрах — Добруше, Молодечно, Смолевичах, Шклове. Как сообщила БелаПАН...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии