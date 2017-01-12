Российская S7 Group, которой принадлежат авиакомпании «Глобус» и «Сибирь», готова сотрудничать с Беларусью в области технического обслуживания и ремонта западных воздушных судов. Об этом учредитель компании Наталья Филева заявила на встрече с вице-премьером Беларуси Анатолием Калининым.



Наталия Филева и Анатолий Калинин во время встречи. Фото: БЕЛТА

«Нам интересен этот проект. На сегодняшний день мы как технический провайдер занимаем более 50% рынка России и хотели бы расширяться, — подчеркнула Филева (цитата по БЕЛТА ). — В Беларуси хорошая база, квалифицированная рабочая сила. Надеемся, что вместе с вами сможем предложить нашим партнерам новые возможности».

S7 готова принять участие в создании в Беларуси хорошего технического центра и привнести в проект свой опыт. Также перспективным Филева считает «использование в аэропорту перрона для хранения самолетов». «Мы хотели бы работать по этому направлению с лизингодателями, такие услуги оказываем для американских и китайских компаний», — рассказала она.

Также учредитель российской авиакомпании выразила надежду на то, что новый режим безвизового въезда в Беларусь будет содействовать развитию бизнеса в стране. «Это даст нашей задумке некий плюс», — уверена она. Кроме того, Наталия Филева обратила особое внимание на то, что техподдержку сайта авиакомпании S7 оказывают минские программисты. «Я уверена, что уровень квалификации специалистов здесь высокий, так как мы постоянно получаем премии за наш сайт», — подытожила она.

Анатолий Калинин подтвердил, что Беларусь ищет партнеров, стремится к тому, чтобы «была взаимовыгодная кооперация, точки взаимного интереса». Анатолий Калинин отметил, что значительный объем инвестиций вкладывается в стране в инфраструктурные проекты, в том числе в сфере авиационного транспорта. «В частности, за последние 2,5 года мы вложили около 300 млн долларов в развитие таких проектов — реконструкцию Национального аэропорта Минск, приобретение новых воздушных судов. Строим взлетно-посадочную полосу, фактически новый авиаремонтный завод, центр управления полетами. Таким образом, создается крупный хабовый центр», — рассказал Анатолий Калинин.

По его словам, у авиаремонтного завода есть заказы на несколько лет вперед. «Завод загружен на полную мощность — заказы есть и на 2017-й, и на 2018 год», — подчеркнул он. Вице-премьер также проинформировал о других объектах, создаваемых на территории Национального аэропорта Минск, в том числе с привлечением китайских инвестиций. Он отметил, что «площадка аэропорта позволяет нарастить мощности как минимум на 10−20 лет».

S7 — крупнейший частный перевозчик России, второй после «Аэрофлота», принадлежит супругам Наталье и Владиславу Филевым. За 2016 год пассажиропоток группы составил около 13 млн человек. В 2017 году планируется перевезти около 15 млн человек. Рост получится благодаря увеличению емкостей, загрузка у группы и так близка к максимальной, поясняет человек, близкий к S7. Средняя загрузка S7 за 10 месяцев, по данным Росавиации, была 86,5% — больше только у лоукостера «Победа» и чартерных авиакомпаний. S7 Airlines обладает одним из самых «молодых» парков воздушных судов на российском рынке авиаперевозок.

В октябре S7 Group сообщила о подписании контракта с группой компаний Sea Launch, предусматривающего покупку плавучего космодрома «Морской старт». Предметом сделки стали корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и товарный знак Sea Launch.