Рекорд по проведенному времени на сайте, 3-х кратный рост видеотрансляций, 50% рост пользователей игр в мобильных приложениях, рост количества гифок в 133 раза. Более 50 запусков, в большинстве из которых ОК стали пионерами среди российских соцсетей.

2016 год для ОК стал одним из самых динамичных и успешных с точки зрения запусков за 10-летнюю историю проекта. За прошлый год соцсеть выпустила три новых приложения, более 20 продуктов внутри ОК и более 35 обновлений для бизнеса и медиа. Активнее всего платформа развивалась в направлении видео, игр, личных сообщений и групп, что полностью соответствует развлекательной модели проекта.

Общие показатели аудитории

Рост мобильной аудитории ОК – 17% (мобильная версия ОК, мобильные приложения ОК);

ОК также остается лидером российских соцсетей и большинства развлекательных сайтов по времени, проведенному на сайте в день – 50 мин. (comScore, ноябрь 2016, Россия, веб-версия).

Игры

Рост уникальных пользователей игр в iOS – 59%, в Android – 50% (внутренние данные, весь мир, декабрь 2016).

Видео

Рост уникальных пользователей раздела «Видео» – 29%;

Рост количества видеотрансляций в день – почти в 3 раза (внутренние данные, весь мир, декабрь 2016);

Рост видеопросмотров – 51% (comScore, ноябрь 2016, веб-версия, Россия);

Рост количества гифок – в 133 раза. В сутки пользователи просматривают примерно 1 млрд гифок (внутренние данные, весь мир, декабрь 2016).

Группы

150% – средний рост числа участников официальных сообществ в категориях СМИ, бренды, паблики и блоги.

Ключевыми запусками стали: мобильные приложения OK Live и OK Messages, видеоприложение для Smart TV, отдельное приложение для встреч с друзьями JAM, международные денежные переводы, онлайн-шоу со звездами «ОК на связи!», онлайн-игры в мессенджере, продажа товаров и услуг, проект с МЧС «Я в безопасности», киберспортивная витрина, возвращение музыки в мобильные приложения и интеграция с Instagram.

«Одноклассники – развлекательная социальная сеть. Но по итогам прошлого года мы смело можем сказать, что стали не просто социальной сетью, а социальным развлекательным сервисом, главными приоритетами которого являются универсальность и качественный контент. Именно поэтому для нас первостепенно не просто число пользователей, а рост отдельных направлений: сообщений, просмотров видео, популярности игр, а также времени, которое человек проводит на сайте. Сейчас ОК – это экосистема приложений, продуктов и специальных проектов по поддержке контента. В 2017 мы планируем еще ряд запусков развлекательных сервисов, а также существенный рост категории видео, игр и киберспорта. Мы продолжим работу с контентом и его генераторами – у нас появится много новых групп и личных страниц. Мы ориентируемся не только на Россию, но и на страны ближнего и дальнего зарубежья как точки роста аудитории», – Антон Федчин, руководитель проекта Одноклассники.