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МТЗ готов собирать в Египте более 2 тысяч тракторов в год

15.01.2017 20:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Мощности открывшегося в Александрии, в Египте, модернизированного производства тракторов «Беларус» составят около 2 тысяч штук в год с перспективой увеличения до 5 тысяч через два года. Об этом говорили египетские специалисты в эфире программы «Контуры» на ОНТ.


Фото: БЕЛТА

Ожидается, что поставки на экспорт составят около 30%, а остальное будет реализовываться египетским фермерам.

Гендиректор МТЗ Федор Домотенко отметил, что проблемой было ухудшение ситуации с сервисным обслуживанием. «Но теперь у крестьян не будет проблем с ремонтом тракторов», — заверил он.

«После модернизации данного производства появилась реальная возможность экспорта продукции, которая будет производиться в Египте. Условия, предоставленные Свободной экономической зоной, позволяют конкурировать по цене в соседних регионах. Думаю, что через два года это будет показательное производство в нашей дружеской стране, Египте», — отмечал в комментарии БЕЛТА Домотенко.

Посол Беларуси в Египте и Судане по совместительству Сергей Рачков в эфире «Контуров» отметил, что номенклатура поставок белорусских товаров в Египет за три года увеличилась с 40 до 90 товарных. Акцент делается на поставку сложнотехнической продукции, оптики, станков. В частности посол рассказал, что Египет готов заключить с Беларусью контракт на 3 млн долларов по очистке сточных вод.

 
 
Ссылка на источник 64
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Ожидается, что поставки на экспорт составят около 30%, а остальное будет реализовываться египетским фермерам.

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