Программа появится в прямом эфире 19 января в 15.15.

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Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook .

В очередной программе « Экономика на пальцах » Сергей Чалый еще раз пояснит, в чем опасность ручного управления экономикой Беларуси, почему «попиццот» — это угроза для хрупкого равновесия и к чему ведет протекционизм. О нем он расскажет на примере США.

Помогать ему будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY-ТВ 19 января в 15.15.

Ваши мнения оставляйте ниже.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

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